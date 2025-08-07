Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 12:54

Магнитные бури сегодня, 7 августа: что завтра, скачки давления, апатия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 7 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как легче перенести бурю?

Будут ли магнитные бури 7 и 8 августа

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в четверг, 7 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс оценивается на уровне не более трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

На Солнце произошли пять вспышек, четыре из них относятся к классу C (слабые), одна — классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,9.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G2 (Kp = 6). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 7 августа, ожидается геомагнитная буря сильной четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В пятницу, 8 августа, исходя из предварительной оценки лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 70%. Кр-индекс может достигнуть шести единиц в период между 06:00 и 09:00 мск, что соответствует магнитной буре уровня G2.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 8 августа. Ее сила составит шесть баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки», — утверждает my-calend.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как легче перенести бурю

Врач — терапевт-диетолог Елена Устинова советует метеозависимым людям высыпаться и придерживаться правильного питания в период сильных геомагнитных возмущений на Земле.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — уточнила медик.

Доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский рекомендует метеозависимым людям пить больше воды, а также чаще принимать контрастный душ в период магнитных бурь.

«Нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

Облегчить воздействие магнитной бури на организм помогут успокоительные препараты и здоровый образ жизни, заявила врач-терапевт Людмила Лапа. Она отметила, что специфических лекарств от этого природного явления не существует, однако важно сохранять спокойствие и заботиться о себе.

«Нам ничего не поможет. Самое главное — успокоиться, принять таблеточную успокоительную терапию. Если это не поможет, то обратиться к неврологу. Сосудистые препараты никто не отменял, если человеку назначили, то принимать нужно обязательно», — пояснила Лапа.

Она добавила, что для укрепления иммунитета и подготовки организма к неблагоприятным факторам необходимо избегать переутомления и длительного пребывания на солнце.

