Обряды и запреты дня Бориса и Глеба: как привлечь удачу 6 августа

6 августа в народном календаре известен как день Бориса и Глеба (или Летник), посвященный первым русским святым, князьям-страстотерпцам. По преданию, их смирение и мученическая смерть от рук брата сделали их заступниками земли Русской. В этот день особенно чтили приметы, связанные с природой, поведением животных и погодой, которые предсказывали будущие события и урожай.
Погодные приметы на Летник
Утренний дождь сулил ясный и погожий день к полудню.
Тепло и солнце 6 августа предвещали холодную зиму, а дождливый день — мягкую и снежную.
Роса до полудня — к скорой грозе, а южный ветер — к затяжному ненастью.
Пасмурная погода означала, что декабрь будет теплым, а морозы ударят только в январе.
Приметы по поведению птиц и зверей в день Бориса и Глеба
Чайки часто садятся на воду или ныряют — к дождю.
Цыплята жмутся к курице — жди затяжных ливней.
Кукушка летит низко — к скорому ненастью.
Мухи громко жужжат — к солнечному дню, а если их не слышно — к дождю.
Лягушки громко квакают вечером — следующий день будет теплым.
Что категорически нельзя делать 6 августа по народным поверьям
Работать в поле или огороде — считалось, что молния могла поджечь урожай.
Начинать новые дела (ремонт, переезд, строительство) — это сулило неудачи и финансовые потери.
Смотреть на молнию — верили, что это может стать причиной слепоты или вызвать болезни глаз.
Ходить с распущенными волосами (женщинам) — чтобы нечистая сила не спряталась в них.
Одалживать деньги — должник рисковал обеднеть, а кредитор — навлечь на себя болезни.
Оставлять окна открытыми во время грозы — дабы не впустить злых духов.
Что нужно сделать обязательно в день Бориса и Глеба
Собирать ягоды (черемуху, малину, ежевику) для варенья, компотов и лечебных отваров.
Пересчитать деньги до восхода солнца — это привлекало финансовое благополучие на год.
Помочь нуждающимся — добрые дела возвращались сторицей.
Заготовить березовые веники для бани — но только если день не был дождливым (иначе веники теряли силу).
Традиции дня Бориса и Глеба отражают глубокую связь с природой и наблюдениями за ее циклами. Например, запрет на полевые работы обусловлен частыми августовскими грозами, которые действительно могли вызвать пожары. А приметы о птицах основаны на их чувствительности к изменению атмосферного давления. Даже в современном мире эти обычаи напоминают о гармонии с окружающим миром и важности внимательности к его знакам.
Ранее мы поделились гороскопом на неделю с 4 по 10 августа.