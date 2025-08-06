Обряды и запреты дня Бориса и Глеба: как привлечь удачу 6 августа

Приметы на 6 августа — что можно и нельзя делать на Бориса и Глеба

Обряды и запреты дня Бориса и Глеба: как привлечь удачу 6 августа

6 августа в народном календаре известен как день Бориса и Глеба (или Летник), посвященный первым русским святым, князьям-страстотерпцам. По преданию, их смирение и мученическая смерть от рук брата сделали их заступниками земли Русской. В этот день особенно чтили приметы, связанные с природой, поведением животных и погодой, которые предсказывали будущие события и урожай.

Погодные приметы на Летник

Утренний дождь сулил ясный и погожий день к полудню.

Тепло и солнце 6 августа предвещали холодную зиму, а дождливый день — мягкую и снежную.

Роса до полудня — к скорой грозе, а южный ветер — к затяжному ненастью.

Пасмурная погода означала, что декабрь будет теплым, а морозы ударят только в январе.

Приметы по поведению птиц и зверей в день Бориса и Глеба

Чайки часто садятся на воду или ныряют — к дождю.

Цыплята жмутся к курице — жди затяжных ливней.

Кукушка летит низко — к скорому ненастью.

Мухи громко жужжат — к солнечному дню, а если их не слышно — к дождю.

Лягушки громко квакают вечером — следующий день будет теплым.

Что категорически нельзя делать 6 августа по народным поверьям

Работать в поле или огороде — считалось, что молния могла поджечь урожай.

Начинать новые дела (ремонт, переезд, строительство) — это сулило неудачи и финансовые потери.

Смотреть на молнию — верили, что это может стать причиной слепоты или вызвать болезни глаз.

Ходить с распущенными волосами (женщинам) — чтобы нечистая сила не спряталась в них.

Одалживать деньги — должник рисковал обеднеть, а кредитор — навлечь на себя болезни.

Оставлять окна открытыми во время грозы — дабы не впустить злых духов.

Что нужно сделать обязательно в день Бориса и Глеба

Собирать ягоды (черемуху, малину, ежевику) для варенья, компотов и лечебных отваров.

Пересчитать деньги до восхода солнца — это привлекало финансовое благополучие на год.

Помочь нуждающимся — добрые дела возвращались сторицей.

Заготовить березовые веники для бани — но только если день не был дождливым (иначе веники теряли силу).

Традиции дня Бориса и Глеба отражают глубокую связь с природой и наблюдениями за ее циклами. Например, запрет на полевые работы обусловлен частыми августовскими грозами, которые действительно могли вызвать пожары. А приметы о птицах основаны на их чувствительности к изменению атмосферного давления. Даже в современном мире эти обычаи напоминают о гармонии с окружающим миром и важности внимательности к его знакам.

Ранее мы поделились гороскопом на неделю с 4 по 10 августа.