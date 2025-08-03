Гороскоп на неделю с 4 августа: что ждет каждый знак зодиака?

Наступает благоприятная пора для масштабных проектов, удачное время для спортивных занятий и отдыха на свежем воздухе. Однако у всех знаков зодиака вероятны определенные сложности, часть из которых окажется достаточно серьезной. В связи с этим астропрогноз на период с 4 по 10 августа 2025 года рекомендует: прежде чем предпринимать какие-либо шаги, необходимо тщательно взвешивать все аспекты, дабы не стать жертвой мошенников. Важно проявить заботу о родных, которые ждут вашей поддержки. Также следует приготовиться к корректировке планов в связи с неожиданными известиями. Финансовый приток на этой неделе возможен, но даже при растущем балансе на счете вас может охватить ощущение внутренней пустоты. Постарайтесь найти близкого человека, готового вас внимательно выслушать и оказать моральную поддержку! Найти достойное разрешение любой ситуации в эти дни удастся исключительно благодаря обдуманным и рациональным действиям.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Овна

Текущий этап у Овнов насыщен романтическими встречами и общением в кругу друзей. Фортуна улыбнется тем, кто планирует дальнюю поездку, интенсивные тренировки или крупные покупки. Покровительство звезд также почувствуют люди творческих профессий. Тем не менее при всей насыщенности недели разнообразными делами не стоит пренебрегать вопросами душевного равновесия и проявления чувств.

Гороскоп на неделю с 4 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 4 августа для Тельца

Предстоящая семидневка для Тельцов пройдет в фокусе денежных вопросов, способных гарантировать вам стабильное благосостояние в обозримом будущем. Укрепление материальной базы позволит реализовать давно задуманное. При этом важно осознавать: достижение желаемого должно неразрывно быть связано с улучшением уровня жизни, включая психологический комфорт.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Близнецов

Грядущий период для Близнецов предвещает высокую активность и будет способствовать творческим победам. Вы упрочите свое положение в обществе благодаря новым навыкам общения. Неделя будет удачной для подписания важных документов, оформления соглашений, проведения денежных операций, а также свадьбы и зачатия ребенка. Более всего этот цикл благоприятствует сердечным делам: вы сумеете вырваться из рутины, испытать всплеск новых эмоций и, вероятно, встретить любовь.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Рака

Для Раков ближайшие семь дней станут подходящим моментом для решения наиболее важных жизненных задач. Время подходит для заключения брака и подписания важных документов. Однако помните: избежать неприятностей вам удастся лишь при условии разумного планирования своей деятельности. Достичь намеченного вы сможете исключительно благодаря проницательности и развитому внутреннему чутью.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Льва

Львов ожидает превосходное время: вы переполнены энергией и пребываете на пике формы. Сейчас крайне важно сконцентрироваться на тех ваших способностях, которые помогут развить дар убеждения и упрочат ваше положение лидера. Успех Львам также будет сопутствовать при приобретении дорогостоящих вещей. Не оставьте без внимания друзей — возможно, они скучают и ждут приглашения в гости!

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа по знакам зодиака: узнайте, кого ждет невероятная удача Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 4 августа для Девы

Деву ожидает неделя достижений и успехов. Удача будет сопутствовать тем, кто быстро принимает решения и умеет просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. Но учитывайте: в реализации ваших замыслов участвуют и другие люди, чьи интересы также необходимо принимать во внимание. Игнорирование этого нюанса грозит множеством трудностей.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Весов

Сейчас у Весов наступил тот самый этап, когда решить накопившиеся вопросы можно через обращение в официальные инстанции или взаимодействие с сослуживцами. Именно сейчас у вас есть реальный шанс обратиться к начальству за повышением и получить его, даже если прежде вы не решались на этот шаг. Удача неизбежна — перед вами открываются перспективы, способные существенно улучшить материальное положение и привлечь достаток в дом.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Скорпиона

Согласно гороскопу на неделю, Скорпионам предстоит решать множество возникающих проблем. Это период предельной честности, прежде всего с самим собой, — не прячьтесь от решения сложных вопросов. Параллельно потребуется уделить больше времени домочадцам. Ваша поддержка окажется для них крайне ценной, а взамен вы получите заряд энергии.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Стрельца

Настал период, способный подарить Стрельцам много радости. Представителям знака открывается путь к гармонизации семейных отношений, а те, кто ищет спутника жизни, смогут обрести его. Однако ваша экономность и склонность партнера к тратам способны привести к конфликтам на почве финансов. Помимо этого, на пути к благополучию возможны и иные помехи.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Козерога

Астропрогноз на неделю предупреждает Козерогов: текущее расположение небесных тел может спровоцировать легкое недомогание. Некоторые представители знака ударятся в излишние эмоции или будут подвержены приступам необъяснимой тревоги, возможны проблем с сердцем. В общении с детьми сохраняйте спокойствие, избегайте криков и запугиваний. Помните, что в большинстве случаев с ребенком можно договориться.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа по знакам зодиака Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 4 августа для Водолея

Период не принесет Водолеям грандиозных перемен. В рабочих делах все будет идти по-старому. С осторожностью отнеситесь к новым источникам дохода, особенно если они сулят сверхприбыль. Конфликтовать с родственниками не рекомендуется. При этом успех будет ждать Водолеев во всем, что касается романтической сферы.

Гороскоп на неделю с 4 августа для Рыб

Рыб ожидает непростой этап. Вы рискуете попасть под влияние недобросовестных личностей, действующих вопреки закону. Существует вероятность получения серьезной травмы. Пересмотрите свои намерения и внесите коррективы, чтобы никакие факторы не помешали достижению главной цели.