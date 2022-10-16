Стало известно, сколько россиян уехало в Израиль после начала СВО The Guardian: около 26 тысяч россиян с еврейскими корнями уехали в Израиль после начала СВО

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Иерусалим

Около 26 тысяч россиян с еврейскими корнями сделали «алию» — эмигрировали в Израиль после начала специальной военной операции, передает издание The Guardian. По сведениям издания, 1/8 всех российских евреев покинули страну.

С тех пор около 13 000 украинцев с еврейским наследием совершили алию или эмигрировали. Неожиданно, вдвое больше прибыло из России, — указано в материале издания.

29 сентября стало известно об отъезде певицы Аллы Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой из РФ в Израиль. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. 5 октября Украинское издание Telegraf написало о том, что российская певица получила израильский паспорт в мае 2022 года. На сайте издания была опубликована фотография первой страницы даркона с фото Примадонны и ее данными. Подлинность документа официально не подтверждена.

Срок действия израильского паспорта певицы составляет один год, отмечает издание. Такая практика применяется для новых репатриантов.