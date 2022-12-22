РБК: Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Бекмамбетов

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, сообщила РБК сама Рустамова. Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу. Сделка затронула только российское ООО «Базелевс», за которым останутся права на русскоязычный контент. Сумма сделки не раскрывается.

Как уточняется, американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В следующем году либо одна из компаний, либо обе они сменят названия и проведут ребрендинг.

Как утверждает Рустамова, решение о продаже Вazelevs в России назрело несколько лет назад и было связано с желанием Бекмамбетова отойти от управления и сконцентрироваться на режиссуре и сценарном деле. Сейчас российская студия работает с Бекмамбетовым как с нанятым режиссером и автором сценария анимационного фильма «Ходжа Насреддин».

Ранее продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) передал российскому менеджменту свою долю в киностудии «Нон-стоп продакшен», выпустившую такие фильмы, как «Левиафан», «Чернобыль», «Нелюбовь». Дела в России он решил прекратить из-за спецоперации на Украине, заявив, что намерен заняться производством международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции.