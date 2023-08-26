Корпоративы и тоска по рыбалке: как живет уехавший из РФ Андрей Макаревич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации на Украине уехал из России. Чем он сейчас занимается и почему жалуется на жизнь в Израиле?

Почему Макаревич уехал из России

Андрей Макаревич со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн в марте 2022 года переехал жить в Израиль в курортный город Нетания. Свой отъезд из России артист просил не связывать с эмиграцией. В интервью Ксении Собчак он рассказал, что покинул родину, так как хотел быть рядом с семьей в момент рождения четвертого ребенка.

Супруга Макаревича имеет израильское гражданство. Пара не планирует оформлять российский паспорт наследнику.

«Это безопаснее для него. А главное, зачем ему русское гражданство? Израильское гражданство перекрывает 99,99 его потребностей. Ну он не сможет поехать в Судан или Чад. Может, потом сможет», — заявила Эйнат.

Андрей Макаревич заявил, что уехавшие артисты — лучшие представители российской культуры, а оставшихся в РФ граждан подверг жесткой критике. Позицию музыканта в интервью NEWS.ru осудил продюсер Иосиф Пригожин.

«Это просто шок, что он говорит, стал каким-то выжившим из ума стариком. Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем, развернутую против не только нашего государства, но, что самое страшное, против всего русского народа», — заявил он.

Что Макаревич делает в Израиле

За границей Андрей Макаревич зарабатывает гастролями. В 2022 году он планировал отправиться с концертами по российским городам, но они были отменены. Тогда группа «Машина времени» организовала тур по США.

Артист также выступал на Кипре и в Израиле. Группу приглашают на частные мероприятия, где гонорар, по информации KP.RU, начинается от €50 тысяч. Прибыль артист также получает от бизнес-проектов в России. В Москве он владеет баром-рестораном JAM Club. Также у него есть продюсерский центр, помещения которого сдаются в аренду.

Макаревичу нравится жизнь и климат в Израиле, но не медицина. Артист рассказал в социальных сетях, что столкнулся с проблемой — чем больше платишь специалистам за осмотр, тем больше они находят заболеваний. Также музыканта не устраивает работа служб доставки, почты и государственных органов.

Что говорит Макаревич о России

Андрей Макаревич в интервью YouTube-каналу «Книжный чел» заявил, что не тоскует по родине, потому что может продолжать заниматься музыкой в Израиле. Скучает артист только «по рыбалке и по походам за грибами, на которые выбирался, когда жил в Москве».

По словам Макаревича, он готов вычеркнуть из своей жизни всех, с кем у него не совпадают взгляды на политическую ситуацию. Певца также не устраивает статус иноагента. Он опасается, что в отношении него могут возбудить уголовное дело за антироссийские высказывания.

В августе этого года Андрей Макаревич был оштрафован за публикацию материалов без маркировки иноагента. Симоновский суд Москвы предписал музыканту выплатить 35 тысяч рублей.

Андрей Макаревич, по данным KP.RU, владеет в Москве 1/3 доли в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте. По трети в ней принадлежит второй супруге музыканта и их сыну, актеру Ивану Макаревичу.

В базах ГИБДД за солистом рок-группы значатся около десятка различных машин. В их числе шесть автомобилей марки BMW. У артиста также есть дом в Крыму.

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