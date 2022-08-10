«Выживший из ума старик»: Пригожин оценил психическое состояние Макаревича Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Музыкант Андрей Макаревич начал выступать с крайне агрессивными заявлениями в адрес русских людей, рассказал NEWS.ru Иосиф Пригожин. Продюсер отметил: рассуждая о музыке и ее глубоких посылах, Макаревич забывает о том, что она пишется в первую очередь для людей и спекуляции тут не уместны.

Это просто шок, что он говорит, стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, в независимости от их взглядов. Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем, развернутую против не только нашего государства, но, что самое страшное¸ против всего русского народа, — заявил продюсер.

Ранее Пригожин в беседе с NEWS.ru поддержал народную артистку Украины Ани Лорак после того, как на нее обрушилась волна критики из-за якобы негативного высказывания о России. Он отметил, что не видел «ни одного агрессивного заявления» об РФ со стороны певицы, а люди просто начали «охоту на ведьм».