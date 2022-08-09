«Охота на ведьм»: Иосиф Пригожин заступился за Ани Лорак Иосиф Пригожин назвал охотой на ведьм критику высказываний Ани Лорак

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ани Лорак

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru поддержал народную артистку Украины Ани Лорак после того, как на нее обрушилась волна критики из-за якобы негативного высказывания о России. По его словам, он не видел «агрессивного заявления» и люди просто начали «охоту на ведьм».

Я не видел ни одного агрессивного заявления в сторону России со стороны Ани Лорак. Сейчас началось самое поганое явление — охота на ведьм, — сказал Пригожин.

Продюсер считает, что есть люди, которые любят Россию, однако выступают против действий властей. По его мнению, их нельзя причислять к сторонникам «Киевского режима», как и запрещать им проводить концерты и мероприятия.

Есть люди, искренне любящие нашу страну, но они выступают против действий наших властей, и их автоматически начинают приравнивать к пособникам Киевского режима, а это крайне неправильно. Так что, если Ани хочет выступать в России, то запрещать ее выступления в крайней степени неправильно, — заявил продюсер.

Лорак долгое время воздерживалась от комментариев о военной операции России на Украине. Журналист Solenka.info Светлана Лунина предполагала, что певица молчит на эту тему, поскольку не хочет, с одной стороны, лишиться государственных наград и званий республики, а с другой — потерять работу в РФ и многочисленную российскую аудиторию.

Накануне в СМИ появилась информация, что концерт Лорак отменен из-за ее высказываний против военной операции России на Украине. О каком именно заявлении идет речь неясно.

Ранее в Госдуме представили список 142 знаменитостей, не поддержавших СВО. Он сделан в форме таблицы, в котором напротив фамилий стоят пометки: «против» (спецоперации. — NEWS.ru) либо «молчит». Среди «молчащих» режиссер Владимир Хотиненко, советник президента по вопросам культуры и праправнук классика Владимир Толстой, журналист и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, режиссер Федор Бондарчук и другие. Рядом с пометкой «против» — режиссер Клим Шипенко, актер Данила Козловский, худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли и еще ряд громких имен.