В Госдуме представили список 142 знаменитостей, не поддержавших СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены рабочей группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) составили список 142 знаменитостей, не поддержавших СВО. Этот перечень был представлен на первом заседании ГРАД, он есть в распоряжении NEWS.ru. В список, в частности, попали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский. По мнению вошедших в группу депутатов разных фракций, сенаторов, общественников и журналистов, деятели культуры, осудившие спецоперацию на территории Украины, должны принести публичные извинения. А продолжающие хранить молчание об отношении к СВО актеры, режиссеры, медиаменеджеры — открыто заявить о своей позиции. В противном случае им предложили уволиться.

Ряд деятелей культуры уехали из России сразу после начала СВО. Некоторые быстро вернулись, другие вернутся не сегодня-завтра. Я считаю, что всех их надо перевоспитывать, например, организовав поездку в Донбасс. После этого они должны публично признаться, что были неправы, когда критиковали СВО. Либо пусть увольняются, — рассказал член ГРАД, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Как выяснил NEWS.ru, в списке, которым оперирует рабочая группа Госдумы, 142 фамилии. По словам Кузнецова, этот перечень был сформирован на основе уточненных ГРАД действующих составов экспертных советов Фонда кино и премии «Большая книга». Мнение членов этих структур учитывается при принятии решений о выделении бюджетных средств на те или иные культурные проекты.

Полный вариант списка знаменитостей, которые, по информации рабочей группы, не поддержали СВО, занял пять листов. Напротив фамилий стоят пометки: «против» (спецоперации. — NEWS.ru) либо «молчит». Среди «молчащих» режиссер Владимир Хотиненко, советник президента по вопросам культуры и праправнук классика Владимир Толстой, журналист и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, режиссер Федор Бондарчук и другие. Рядом с пометкой «против» — режиссер Клим Шипенко, актер Данила Козловский, худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли и еще ряд громких имен.

Позицию гендиректора Первого канала Константина Эрнста предстоит прояснить, прокомментировал NEWS.ru Дмитрий Кузнецов знак вопроса возле статуса телепродюсера «против». Депутат объяснил, что, начиная с 24 февраля, не встречал в открытых источниках высказываний Эрнста об отношении к спецоперации.

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