Депутаты Госдумы потребовали уволить Урганта с Первого канала Члены партии СРЗП написали Эрнсту и Любимовой письмо с просьбой уволить Урганта и Молочникова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант

Депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) под руководством Сергея Миронова написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию ведущего шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта относительно спецоперации на Украине и проконтролировать «публичное признание шоумена в неправоте». В случае отказа парламентарии требуют уволить артиста.

Послание с аналогичным содержанием, но уже касающееся театрального режиссера Александра Молочникова, депутаты отправили министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину, передает корреспондент NEWS.ru слова депутата Дмитрия Кузнецова с проходящего в Госдуме первого заседания Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры.

Эти сотрудники (телеведущий Иван Ургант и режиссер Александр Молочников. — NEWS.ru) должны признать себя неправыми и сообщить об этом публично. Руководство учреждений и компаний, в которых они официально трудоустроены, должны это проконтролировать. Возможно, организовать поездку в Донбасс для этих сотрудников. Если эти сотрудники откажутся признать себя неправыми, они должны быть уволены, — заявил Кузнецов.

Он добавил, что соответствующее письмо направлено также в Минцифры. По словам парламентария, в нем члены СРЗП попросили главу ведомства Максута Шадаева проконтролировать исполнение их просьбы к Эрнсту относительно Урганта.

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Как отреагировали на его эмиграцию коллеги и друзья, что потеряли российское кино и театр в связи с отъездом артиста и кто может заменить его на сцене и в кадре, рассказывал в материале NEWS.ru.