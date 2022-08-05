Ургант, Бондарчук, Эрнст попали в черные списки Госдумы на увольнение В распоряжении NEWS.ru оказались составленные в ГД списки деятелей культуры, не поддержавших СВО публично. Им предложили «покаяться» или уволиться

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

3 августа в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Она была создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и объединила депутатов разных фракций, сенаторов, общественников, журналистов. По словам писателя, сопредседателя СРЗП и автора идеи ГРАД Захара Прилепина, целью новой рабочей группы является «исправление кадровой политики государства в сфере культуры». Побывавший на заседании обозреватель NEWS.ru выслушал претензии участников к представителям интеллигенции, узнал, кого они причисляют к «либеральной мафии», которая «сидит на бабле», и ознакомился с фамилиями попавших в черные списки. Им предложили либо уволиться, либо «публично признать неправоту, допущенную в виде критической оценки спецоперации на Украине».

Захар Прилепин: «Деятели культуры заняли антинародную позицию»

В самом начале заседания Захар Прилепин заявил, что позиция большинства деятелей культуры мало изменилась с 2014 года, когда те «не приняли ни Крымскую весну, ни выбор жителей Донбасса, заявивших о желании региона стать частью России».

Люди в Донбассе хотят вернуться в Россию. Но наши деятели культуры заняли, это не пафосные слова, антинародную позицию, твердили о том, что этим людям не надо верить и не надо их слушать, мало ли, что они захотели. По сути, культура выступает против собственного народа, — сказал писатель.

Прилепин отметил, что этих деятелей культуры не уволили из госструктур и не лишили госдотаций, они «продолжали сидеть на бабле». Он подчеркнул, что с 2014 года в России не появилось ни спектаклей, ни книг, которые были бы посвящены событиям в Донбассе и отмечены крупными премиями. По мнению писателя, «три миллиона человек страдают в состоянии постоянной войны, а культура в эту сторону даже не смотрит».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин

Захар Прилепин посетовал, что в российских театрах работают «60, 80, 90% радикальных противников происходящего».

Разные люди говорят мне, что вот есть Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Машков (артисты, поддерживавшие спецоперацию. — NEWS.ru). Ну и еще несколько человек. Это в культуре, где действуют 10–15 тысяч человек! Я вижу нежелание развивать другую концепцию российской культуры, — обозначил проблему Прилепин.

Сокурову, Маниже, Васильеву предложили «покаяться»

Политолог, публицист, автор проекта «Русские супергерои» Роман Антоновский предположил, что в отечественной культуре существует «либеральная мафия», которая «продвигает русофобские идеи, им не интересен Донбасс».

Заняли все премии, все бюджеты, раздают друг другу награды. Примеры? Пожалуйста. Есть писательница Васякина (Оксана Васякина — писательница, поэтесса, известная феминистскими взглядами. — NEWS.ru). Она пишет о тяжелой судьбе трансгендеров в российской глубинке. Ей надавали кучу наград. Хотя, допустим, в моем окружении нет ни одного человека, который бы читал или вообще знал Васякину. Но именно Васякину почему-то посылают хедлайнером на литературные фестивали. Это вызывает большие вопросы, — считает Антоновский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве других примеров деятелей культуры, осуществляющих, по его мнению, антироссийскую деятельность, политолог назвал раскритиковавшую СВО певицу Манижу, «которую Первый канал отправил на Евровидение от России, хотя она явно не симпатизирует русским». И кинорежиссера Александра Сокурова.

Режиссер Сокуров, известный своими либеральными взглядами, несколько лет назад открыл мастерскую в Нальчике. За госденьги. В итоге один его ученик Балагов снял кино про лесбиянок, победивших в ВОВ (фильм Кантемира Балагова «Дылда» завоевал приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в 2019 году. — NEWS.ru). Другой — Битоков — снял фильм, очерняющий бойцов ЧВК (речь о представленной в 2021 году на Венецианском фестивале картине Владимира Битокова «Мама, я дома», главная героиня которой отказывается верить в гибель уехавшего воевать в Сирию сына. — NEWS.ru). Они критиковали Россию и русских с самого начала СВО и критикуют поныне. То есть ребят из Кабардино-Балкарии Сокуров научил быть русофобами, — считает Антоновский.

Депутат Госдумы, координатор проекта «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта Дмитрий Кузнецов напомнил собравшимся об уехавших из России сразу после начала СВО деятелях культуры. Некоторые уже вернулись, а другие, по мнению парламентария, «вернутся не сегодня-завтра». И тех и других он предложил «перевоспитывать, например, организовав поездку в Донбасс». После этой поездки артисты, режиссеры, телеведущие «должны публично признаться, что были неправы, когда критиковали СВО», считает парламентарий. В противном случае Кузнецов призвал их уволить, «чтобы не допустить издевательства над патриотическими чувствами гражданского общества».

Среди кандидатов на «перевоспитание» или увольнение Дмитрий Кузнецов назвал телеведущего Ивана Урганта, историка моды Александра Васильева, режиссера Александра Молочникова. Депутат убежден: если они не принесут публичные извинения за свои прежние высказывания и не будут уволены, то лишиться должностей «должны их руководители»: гендиректор Первого канала Константин Эрнст и руководитель Большого театра Владимир Урин, заключивший с Молочниковым договор на постановку спектаклей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Кузнецов

Дмитрий Кузнецов также высказался о недавнем скандале с приглашением группы «Би-2» на финал Суперкубка России по футболу. Ранее музыканты раскритиковали проведение спецоперации России на Украине.

Мы уже направили запросы с требованием назвать имена тех, кто принимал решение о приглашении «Би-2» на мероприятие. Обратились к губернатору Санкт-Петербурга, министру спорта, директору Российского футбольного союза. Пусть они объяснят людям и свою позицию относительно приглашения данного коллектива, который зрители на стадионе в итоге освистали. Потому что народ-то не обманешь, — рассказал Кузнецов.

Приглашение «Би-2» на финал Суперкубка депутат объяснил тем, что некоторые чиновники по инерции «продолжают жить в своем феодально-аристократическом мире».

Принимая решения, они ориентируются на собственные вкусы и на вкусы своего окружения. Но не на интересы гражданского общества и страны. Другого объяснения у меня нет, кроме того, что это феодальная привычка не обращать внимания на холопов, — отметил Кузнецов.

Какие деятели культуры попали в черные списки

Депутат продемонстрировал списки действующих составов экспертных советов Фонда кино и премии «Большая книга». Мнение членов этих структур учитывается при принятии решений о выделении бюджетных средств на те или иные проекты. По словам Дмитрия Кузнецова, «люди из этих списков высказались либо против СВО, либо отмалчиваются».

В списке Экспертного совета жюри главной литературной премии «Большая книга» 100 человек. Из них десяток против СВО, остальные молчат. И обратите внимание, нет никого за спецоперацию. Это говорит о высокой эффективности прозападной цензуры в нашей стране. Потому что собрать 100 человек, среди которых нет ни одного патриота, это надо постараться. Вот прямо черные списки, — выразил свою точку зрения Кузнецов.

Политик отметил, что цель ГРАД — не преследовать деятелей культуры, а призвать их «самоопределиться наконец, с кем вы».

Творческий человек не обязан быть патриотом. Но мы верим в покаяние, в то, что люди меняются. Если деятель культуры готов публично поддержать страдающих жителей Донбасса и наши вооруженные силы, приехать в Донбасс вне зависимости от того, что говорил в прошлом, я уверен, что наш добрый народ готов простить и принять, — уверен Дмитрий Кузнецов.

Однако писатель и политолог Александр Казаков не согласился с коллегой по рабочей группе. Он призвал не слишком доверять деятелям культуры, которые показали себя после начала СВО «с определенной точки зрения».

При необходимости они наденут маски патриотизма. Но могут продолжать вредить. У них был золотой век, они вытирали ноги о Россию. Теперь они начали понимать, что золотой век закончился. Они мимикрируют. Надо не церемониться с этими ребятами. Есть кем их заменить. Реальных патриотов в России тоже много, — считает писатель.

По просьбе NEWS.ru члены ГРАД показали нам полный вариант черных списков деятелей культуры. На пяти листах оказалось много известных имен. Напротив фамилий участники рабочей группы оставили пометки: «против» (спецоперации. — NEWS.ru) либо «молчит». Среди «молчащих» режиссер Владимир Хотиненко, советник президента по вопросам культуры и праправнук классика Владимир Толстой, журналист и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, режиссер Федор Бондарчук и другие. Рядом с пометкой «против» — режиссер Клим Шипенко, актер Данила Козловский, худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли и еще ряд громких имен.

Позицию гендиректора Первого канала Константина Эрнста предстоит прояснить, прокомментировал NEWS.ru Дмитрий Кузнецов знак вопроса возле статуса телепродюсера «против». Депутат объяснил, что, начиная с 24 февраля, не встречал в открытых источниках высказываний Эрнста об отношении к спецоперации. Напомним, 2 марта 2022 года жена гендиректора Первого канала Софья Эрнст опубликовала на своей странице в соцсети пост со словами сочувствия жителям Украины. Она призналась, что ей «больно и страшно, все мысли только об одном — когда же это всё закончится». Обращаясь к Украине, Эрнст написала: «Мы плачем каждый день о тебе и о себе».

Завершая заседание, руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов пообещал уже осенью представить проект изменений в закон, который позволит лишать государственного финансирования деятелей культуры, «не проявляющих солидарность с народом».

Пока же члены ГРАД предложили россиянам сообщать об «агентах иностранного влияния» и их «пособниках в госструктурах» на специально созданный сайт «Культурный фронт».