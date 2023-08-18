Новый проект, низкие доходы: как живет уехавший из РФ актер Дмитрий Назаров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист РФ Дмитрий Назаров

Народный артист РФ Дмитрий Назаров в январе 2023 года переехал с супругой актрисой Ольгой Васильевой жить во Францию. Почему артиста уволили из МХТ им. Чехова и как складывается его судьба за границей?

Почему Назаров уехал из России

Дмитрий Назаров после начала спецоперации на Украине завел личный YouTube-канал, где стал публиковать антироссийские стихи и прозу. Около полугода деятельность артиста в соцсетях оставалась незамеченной, он продолжал играть в Москве в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать мультфильмы.

Однако 14 января 2023 года руководство МХТ им. Чехова отстранило актера от работы. В этот момент звезда сериала «Кухня» вместе с супругой находились во Франции. Они написали заявления об увольнении по собственному желанию. О состоявшемся тогда разговоре с художественным руководителем Константином Хабенским артист рассказал в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Назарова, он согласился уйти из театра, чтобы помочь коллегам.

«По словам Константина Юрьевича, приходили какие-то люди. Я спросил какие. Он не сказал. У нас всегда были нормальные отношения. Дружбы не было, но уважение имелось. Ему намекнули, что с 29 сотрудников снимут бронь. 29 человек — это много, это и молодые актеры, и осветители, и звукорежиссеры, без них театр захромает сильно. И вот от нас зависела судьба стольких человек», — заявил актер.

Назаров считает, что его уволили из МХТ им. Чехова, чтобы показать другим артистам, что санкции могут быть применены к любому человеку вне зависимости от его статуса.

«Заявление об увольнении мы написали из Канн. Отсканировали документы, подписали и отправили. Наверное, на Хабенского давили, хотели устроить показательную порку. Любого всегда можно наказать, уволить», — сказал артист.

После увольнения Дмитрий Назаров активно начал записывать антироссийские ролики для своего канала. В апреле текущего года он был оштрафован на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты государственных интересов и ее граждан).

Как складывается жизнь Назарова во Франции

После увольнения из театра Дмитрий Назаров и Ольга Васильева отправились с гастролями в Израиль. По возвращении во Францию они дали выступления в Париже в Доме офицеров французской армии. Программа включала в себя авторские романсы, стихи и басни артиста, а также песни на русском и французском языках.

Супруги проживают в Каннах. Жена артиста рассказала в интервью Катерине Гордеевой, что недвижимость за границей они приобрели 10 лет назад.

«Это был совет наших друзей. Искалось просто что-нибудь, чтобы это что-нибудь было на все случаи жизни. Тогда поняли, что лучше квартирка в Каннах, но хоть какая-нибудь», — сообщила Васильева.

Артисты работают над проектом под названием «Наша судьба связана с эмиграцией», планируя гастроли по странам. По информации KP.RU, доходы Назарова после переезда за границу сократились. В России он мог получать за один день съемок 200 тысяч рублей. За границей на его концерты приходит мало зрителей — актер готовился давать спектакли в Латвии, но выступления были отменены из-за непроданных билетов.

В России у Дмитрия Назарова осталась трехкомнатная квартира в Москве и участок в Подмосковье, где он 15 лет назад построил трехэтажный дом. По данным KP.RU, стоимость особняка оценивается в 15 млн рублей, апартаментов — в 20 млн рублей. Также артист получает российскую пенсию — около 60 000 рублей.

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