Продюсер предложил способ наказать актера Назарова Продюсер Лавров призвал не реагировать на творчество Назарова, чтобы наказать его

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Дмитрий Назаров

Продюсер Сергей Лавров призвал не обращать внимание на стихи уехавшего из России актера Дмитрия Назарова. В беседе с «Народными Новостями» эксперт пояснил, что творческим людям всегда больно, когда результаты их работы не замечают. Он считает, что отсутствие реакции на творчество оказалось бы наиболее действенным наказанием для Назарова.

Поэтому если вообще не реагировать и не замечать, будет наиболее больно и действенно для него. Для любого творческого человека больно, когда его творчество вообще никак не замечают, — подчеркнул Лавров.

Продюсер отметил, что запрет творчества Назарова на законодательном уровне не имеет смысла, так как он сделает из него мученика в глазах людей. Более того, подобные действия привлекут лишь больше внимания к артисту, уверен эксперт.

Мы ведь прекрасно знаем, что есть такая категория людей, для которой запретный плод сладок. Это даже раззадорит, поднимет новую волну. Поэтому полный игнор наиболее действенен, — подытожил Лавров.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков ранее заявил, что против актера Дмитрия Назарова вскоре могут возбудить уголовное дело из-за его высказываний о СВО. Он добавил, что на артиста уже могли поступить заявления от небезразличных россиян. Также он охарактеризовал Назарова и его жену как «двух бездарных людей», которые заработали себе популярность на «сериальчиках».