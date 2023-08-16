«Мне никто не верит»: как изменилась жизнь Хаматовой после отъезда из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова уехала в Латвию после начала спецоперации на Украине. Как изменилась жизнь знаменитости, сколько она зарабатывает и что говорит о родине?

Как Хаматова эмигрировала и отреклась от звания народной артистки

Чулпан Хаматова на момент начала СВО находилась за границей на отдыхе с детьми. Там она приняла решение больше не возвращаться в Москву и улетела в Ригу, где у нее есть недвижимость. Как призналась в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) актриса, на тот момент она оказалась в трудной ситуации.

«Когда все началось, я находилась не в России. Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать. А потом мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою родину», — сообщила она.

Артистка уволилась из театра «Современник», за границей она оказалась без работы и без средств к существованию.

«Я построила дом, вернее стены. Но я пока не придумала, как буду их содержать. У меня есть деньги на 3–4 месяца где-то», — заявила Хаматова.

Через месяц Чулпан Хаматова заявила о готовности отказаться от звания народной артистки России. Она сообщила, что никогда не была заинтересована в государственных наградах.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток. Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять „народная артистка России“, но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — заявила актриса.

Сколько зарабатывает Хаматова после отъезда из России

Узнав о переезде российской артистки, глава Нового Рижского театра Алвис Херманис пригласил ее в труппу. Из-за низкого уровня владения местным языком она не могла рассчитывать на главные роли в спектаклях.

В дебюте на рижской сцене Хаматова выступала с ролью на русском языке и готовилась к премьере постановки Gogolis. Nature Morte, где должна была разговаривать на украинском и латышском. Незадолго до премьеры показ был отменен. Режиссер Ултис Тиронс заявил, что делать спектакль на разных языках было ошибкой.

«Новый Рижский театр отменяет спектакль Gogolis. Nature Morte. Это творческая неудача. В театре, как и в жизни, это может случаться время от времени», — написано на официальном сайте театра.

Отсутствие работы в театре и невостребованность в иностранном кинематографе сказались на доходах актрисы. За спектакль в Новом Рижском театре ей платят €800 (около 83 000 рублей). На родине она служила в Театре Наций и в «Современнике» в Москве. Гонорары Хаматовой в российской столице, по данным KP.RU, составляли 200 000 рублей за спектакль.

После неудачи в Рижском театре Чулпан Хаматова отправилась в США, где выступает для эмигрантов с музыкально-поэтическом спектаклем «Орфей».

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной и, наверное, одной из самых высокооплачиваемых актрис в России. Но ничего страшного, начинается какой-то новый этап жизни», — отметила артистка в интервью RusDelfi.

Что Хаматова говорила о жизни в Латвии

Чулпан Хаматова спустя год после переезда в Латвию в интервью Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловалась на трудности жизни в эмиграции.

«Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют держать равновесие. Жить как раньше вообще не получается. Я не вижу для себя никаких перспектив, даже не думаю об этом», — призналась актриса.

Она также испытывает трудности в общении с людьми. По словам артистки, некоторые люди относятся к ней с недоверием.

«Мне никто не верит. Многим кажется, что я лукавлю. Но меня радует, когда на улицах меня узнают украинские беженцы, обнимают. Для меня это очень важно», — сообщила Чулпан.

Актриса также рассказала, что переезд в другую страну оказался для нее самым сложным периодом в жизни. В эмиграции она вспоминает о России и своей квартире в Москве.

«Я тоскую по родине, меня тянет туда», — отметила Хаматова.

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