Кто из российских звезд изменил свое мнение о Пугачевой после начала СВО

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Алла Пугачёва

Актриса Лариса Лужина изменила свое мнение о певице Алле Пугачевой после ее отъезда из России и критики соотечественников. Артистка заявила Aif.ru, что раньше считала исполнительницу мудрой и умной женщиной. Кто еще из российских артистов разочаровался в Примадонне после начала СВО?

Как изменилось мнение артистов о Пугачевой

Лужина объяснила, что поменяла свое мнение насчет Пугачевой после ее публикации в социальных сетях, где певица заявила, что россияне «были холопами, стали рабами».

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее. Все мы из крепостных, господи, всю жизнь были и будем, тем более актеры. Мы все зависим от чужих мыслей, от чужих слов — мы играем в чужие жизни на сцене», — отметила актриса.

Для актера и телеведущего Оскара Кучеры Пугачева была эталоном. Он рассказал, что уважал эстрадную певицу и спокойно отнесся к ее переезду в Израиль, однако критику соотечественников с ее стороны принять не может.

«Когда она ляпнула — да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами... Для всей страны, которая тебя боготворила, ты всю страну обозвала холопами и рабами. Ты, оказывается, пела для холопов... Голубых кровей барышня? Мог бы себе такое интеллигентный человек позволить? И разрушился образ моментально. Она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня», — заявил Кучера.

Поведение Аллы Пугачевой после начала спецоперации на Украине раскритиковал певец Олег Газманов. В интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» исполнитель заявил, что ему неприятно говорить об артистке.

«Для меня лично Алла Борисовна своими высказываниями крайними вызвала большую горечь и разочарование. Это ж как надо относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы так говорить?! Я даже не хочу это обсуждать, неприятно», — отметил артист.

Актер Александр Пашутин сообщил, что после отъезда Пугачевой из России в ней разочаровались как коллеги, так и общественность. Артист заявил Aif.ru, что певица жалеет об эмиграции и надеялась на прощение соотечественников.

«Она считала себя властительницей дум. Но когда с началом СВО Пугачева уехала, мнение насчет нее у людей сразу поменялось. Ну, не ведут так себя по-настоящему народные артисты! Не драпают, когда сложные времена настают, когда против нас весь Запад окрысился. Она не думала, что народ ей предательства не простит. Думала, приедет, щелкнет пальцами — и все у ее ног окажутся. Просчиталась. Гордыня, самонадеянность ее погубили», — объяснил Пашутин.

Кто встал на защиту Пугачевой

Певица Азиза заступилась за Аллу Пугачеву после ее критики соотечественников. Артистка считает, что людям не нужно было обращать внимание на опубликованные в социальных сетях посты. Исполнительница заявила порталу ProZvezd, что не верит, что Примадонна может выступать против России.

«Пугачева — мудрый человек. Она рождена в СССР, а это — особые люди. Я не верю, что она против нашей страны. Я знаю о призывах лишить Пугачеву всех званий, в том числе и звания „Народной артистки России“. На самом деле все это очень страшно. Не вы это звание давали, чтобы его лишать», — заявила Азиза.

Журналистка Ксения Собчак в поддержку Аллы Пугачевой запустила в социальных сетях специальный хештег, а также написала, что благодарна артистке за ее творчество. В комментариях к этой публикации эстрадную певицу поддержала актриса Юлия Высоцкая.

«Алла Борисовна! Я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась. Спасибо, что вы — честный и порядочный человек, а не просто „гениальная певица“», — написала Собчак.

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