Опубликованы первые фотографии Лады Дэнс после ДТП

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Telegram-канал «112» опубликовал первые фотографии Лады Дэнс после аварии в Подольске. Певица в настоящий момент находится в больнице, ей предстоит несколько косметологических процедур, говорится в публикации.

Лада Дэнс попала в аварию 5 августа. По данным «112», в момент ДТП певица находилась в такси. Артистка получила черепно-мозговую травму, говорится в публикации.

С места ДТП артистку пришлось госпитализировать на вертолете. Концертный менеджер певицы подтвердил, что после аварии она находилась в тяжелом состоянии. Он также выразил благодарность медицинским и экстренным службам за быстрое реагирование.

Позднее менеджер Дэнс сообщил, что знаменитость перевели из Института микрохирургии мозга в частную клинику. Он подтвердил диагноз — черепно-мозговую травму, добавив, что также у артистки обнаружили ранение бедра и несколько серьезных ушибов. Все ближайшие выступления певицы перенесены, врачи дают хорошие прогнозы относительно лечения, добавил он.

Днем ранее Telegram-канал Mash сообщил, что, помимо прочего, у артистки диагностирована внутримозговая гематома. Это стало причиной, по которой у нее начались проблемы с речью, говорится в публикации.

По информации канала, водитель, который вез Ладу Дэнс, находится в больнице со множественными переломами бедер и поясничных позвонков.