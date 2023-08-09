Врачи диагностировали Ладе Дэнс внутримозговую гематому Mash: у певицы Лады Дэнс начались проблемы с речью из-за внутримозговой гематомы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лада Дэнс

Врачи диагностировали российской поп-певице Ладе Дэнс внутримозговую гематому, по этой причине у артистки начались проблемы с речью, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По их данным, все началось с ДТП в такси.

За рулем Volkswagen, в котором ехала Дэнс, находился 52-летний Борис. Он вез трех пассажирок из Москвы в сторону области, — отмечается в материале.

Водитель не успел уйти от аварии перед ними и врезался в Opel Zafira, после чего все вылетели в кювет. У водителя оказались множественные переломы бедер и поясничных позвонков, у других пассажиров диагностировали закрытый перелом бедра и переломы челюсти. У 56-летней Лады Дэнс врачи выявили раны лба, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Состояние здоровья певицы резко ухудшилось после проведенной повторной операции на лице, заявил ее директор.

Ранее концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил NEWS.ru, что у Лады Дэнс диагностирован сильный ушиб после ДТП в Подольске, в ближайшую неделю она будет находиться под наблюдением медиков. По его словам, ночью ей была сделана вторая операция на лице, врачи старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы. Медики проводят все необходимые процедуры для полного восстановления певицы.