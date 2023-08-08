«Тяжело говорить»: директор Лады Дэнс раскрыл подробности состояния певицы Директор Лады Дэнс Пудовкин: у певицы диагностировали сильный ушиб после ДТП

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

У певицы Лады Дэнс диагностирован сильный ушиб после ДТП в Подольске, в ближайшую неделю она будет находиться под наблюдением медиков, заявил NEWS.ru концертный директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, ночью была сделана вторая операция на лице, врачи старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы. Медики проводят все необходимые процедуры для полного восстановления певицы.

Единственное, что она мне сказала сегодня: «теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно. Значит будет новое имя. Лада». Пока ей тяжело говорить, к счастью, исключили самое главное — подозрение на перелом позвоночника. Диагностировали просто сильный удар, сильный ушиб. Результаты остальных исследований будут чуть позже, ближайшая неделя будет точно в клинике под наблюдением врачей, — сказал Пудовкин.

Директор добавил, что подруга Лады Дэнс пришла в сознание, но находится в тяжелом состоянии. В момент аварии они обе находились на заднем сидении машины.

ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Лада Дэнс, произошло 5 августа. По информации МВД, водитель легкового авто совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоявшие на проезжей части. Позднее Пудовкин сообщил, что певицу госпитализировали на вертолете. Состояние ее здоровья оценивалось как средней степени тяжести. По словам Пудовкина, артистка попала в ДТП в тот момент, когда возвращалась домой с корпоративного выступления.