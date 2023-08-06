Стало известно, где лечится пострадавшая в ДТП Лада Дэнс Директор Лады Дэнс сообщил, что певицу отправили в частную клинику

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лада Дэнс

Певицу Ладу Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), пострадавшую накануне в автомобильной аварии в Подольском районе Подмосковья, перевели из Института микрохирургии мозга в частную клинику, рассказал в беседе с MK.RU ее концертный директор Сергей Пудовкин. По его словам, у артистки диагностировали черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов. Несмотря на это, она находится в сознании.

После страшного ДТП в Подольске Лада получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Сейчас мы с ней пообщались. <...> Сейчас артистка находится в сознании, — сказал Пудовкин.

Он отметил, что пока Лада Дэнс не в состоянии выходить на сцену, все ее ближайшие выступления перенесли на более поздние сроки. Директор певицы отметил, что врачи дают хорошие прогнозы относительно ее дальнейшего состояния. Пудовкин подчеркнул, что в скором времени подаст в суд на транспортную компанию, которая занималась перевозками его подопечной.

ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Лада Дэнс, произошло накануне примерно в 18:20 мск. По информации МВД, водитель легкового авто совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоявшие на проезжей части. Позднее Пудовкин сообщил, что певицу госпитализировали на вертолете. Состояние ее здоровья оценивалось как средней степени тяжести.

По словам Пудовкина, артистка попала в ДТП в тот момент, когда возвращалась домой с корпоративного выступления. Он выразил надежду на то, что с Ладой Дэнс все будет хорошо. Он подчеркнул, что машина, в которой находилась певица, сильно повреждена.

Telegram-канал «Москва-онлайн» опубликовал видео с места автомобильной аварии на трассе М-2. На записи можно увидеть черный минивэн, который врезался в ограждение. Задняя часть его кузова сильно повреждена из-за столкновения с другим авто. Еще одна машина, которую снял автор ролика, была отброшена на обочину.