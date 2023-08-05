Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Российская певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске, столкнулись три автомобиля, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, артистка получила черепно-мозговую травму. На месте аварии работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.

«112» утверждает, что в момент ДТП Лада Дэнс находилась в автомобиле такси.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил изданию «Абзац», что не владеет информацией об инциденте. По его словам, Лада Дэнс несколько часов назад должна была вернуться в Москву из Сочи и, вероятно, она могла воспользоваться такси из аэропорта.

В апреле телеведущий и режиссер Дмитрий Дибров попал в ДТП на углу Звездного бульвара и Аргуновской улицы в Москве. Mercedes Диброва при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта. Сам Дибров заявил в комментарии NEWS.ru, что не пострадал.

Ранее американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в фильмах «Однажды в Америке» и «Волосы», погиб в дорожной аварии. ДТП произошло в Дорсете, штат Вирджиния, когда 71-летний артист ехал на мотоцикле.

До этого в Москве на МКАД такси протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль. После столкновения стоявшая на аварийке машина загорелась. Судя по опубликованным кадрам, водителя, стоявшего рядом с машиной, от удара отбросило в сторону, на нем загорелась одежда. О состоянии автомобилиста не сообщается.