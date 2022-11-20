«Перестала быть человеком»: Кучера ответил Пугачевой на «рабов и холопов» Кучера раскритиковал уехавшую из страны Пугачеву после слов о «рабах и холопах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева, Максим Галкин

Оскар Кучера раскритиковал Аллу Пугачеву после слов ее слов о россиянах, которые «были холопами, стали рабами». Артист удивлен, что певица, которая так долго держала нейтралитет, вдруг обозвала всю страну «холопами и рабами», о чем он высказался в эфире YouTube-шоу «Настоящее».

Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь. Она настолько долго держала нейтралитет, несмотря на то, что делал ее муж Максим Галкин, какие вещи он говорил. Но она оставалась для меня человеком, — делится мнением артист.

Кучера рассказала. что прекрасно понимал — артистка уедет из страны, чтобы быть рядом с мужем и своей семьей. Он также добавил, что понимает — Пугачевой абсолютно все равно на его мнение, однако он буквально боготворил певицу до тех пор, пока она не «ляпнула» оскорбительные слова в адрес россиян.

Актер отметил, что больше всего его удивило не то, что Пугачева раскритиковала политическую ситуацию, а то, как она отозвалась о своих поклонниках, которые буквально носили ее на руках.Кучера сравнил певицу в «мудрой Тортиллой», которая все понимает и придерживается своего мнения.

И вдруг она такая — да сами вы дураки. Были холопами, стали рабами... Для всей страны, которая тебя боготворила, ты всю страну обозвала холопами и рабами. Ты, оказывается, пела для холопов, — не сдержал эмоций Кучера.

Актер задался вопросом, кем же считает себя в таком случае сама Алла Борисовна, и мог ли бы интеллигентный человек позволить себе такое высказывание.

Голубых кровей барышня?.. И разрушился образ моментально, она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня, — заключил артист.

Ранее сообщалось о получении израильского гражданство детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Израильские корни по матери иноагента Максима Галкина помогли его жене — певице — также получить израильский паспорт.