Правда ли, что Ротару и Пугачева поругались: как они говорили друг о друге

Фото: Андрей Дегтярев/РИА Новости

Алла Пугачева

Певица София Ротару отвергла приглашение латвийской артистки Лаймы Вайкуле выступить на фестивале «Рандеву» в Юрмале из-за нежелания встречаться с Аллой Пугачевой, сообщил продюсер Сергей Лавров. Что известно о конфликте звезд?

По словам Лаврова, Ротару получила приглашение от Вайкуле в начале лета, но деликатно отказалась от него. Продюсер также рассказал, что артистка в настоящий момент проживает в Киеве и не хочет ввязываться в скандалы.

«Все хорошо с ней. Она просто человек закрытый. В этот сложный период она единственная, кто из всех постсоветских певиц — Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле — сделала правильный выбор. Она просто держит нейтралитет. Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой», — заявил PopCornNews Сергей Лавров.

С чего начался возможный конфликт Пугачевой и Ротару

Артистки дебютировали примерно в одно время, но всеобщее признание София Ротару получила раньше — в 1973 году ей дали звание заслуженной артистки. Алла Пугачева обрела популярность только в 1975 году после выхода песни «Арлекино». Тогда она боялась конкуренции, заявил в программе «Основано на реальных событиях» певец Сергей Минаев.

«Алла Борисовна боялась конкуренции и абсолютно точно понимала, что Ротару поет ничуть не хуже, чем она. Голос ничуть не хуже, фактура даже где-то лучше, обаяния, может быть, больше. Понимала и боялась», — отметил исполнитель.

Музыкальный продюсер Андрей Ковалев заявил, что Пугачева и Ротару были двумя самыми популярными исполнительницами в СССР и негласно конкурировали между собой за право считаться «певицей номер один».

«Они действительно между собой конкурировали: у кого лучше песни и авторы, кто „главнее“, кого больше любит публика и партийный бомонд», — объяснил он.

Режиссер Александр Стефанович отрицал наличие открытого конфликта между певицами и факт, что Пугачева и Ротару испытывали неприязнь друг к другу. Артистки соперничали исключительно в профессиональном плане, сообщил он «Экспресс-газете».

«Не следует думать, что соперничество двух самых ярких певиц того времени выглядело как драка двух хабалок в туалете ночного клуба. А именно так СМИ подают их отношения. Тиражируют нелепые байки, будто Пугачева, видя по телевизору Ротару, поворачивалась к экрану задом и тому подобную чушь. Эти отношения были гораздо интереснее», — отметил артист.

Как Ротару сыграла в кино благодаря скандалу с Пугачевой

У каждой из артисток была возможность попробовать себя в роли актрисы. На советских экранах могла выйти картина с Аллой Пугачевой в главной роли, но она устроила скандал на съемочной площадке, набросилась на второго режиссера Валентину Ковалеву и разорвала на ней пальто. Рабочая группа отказалась сотрудничать с Примадонной. «Мосфильм» приостановил работу над проектом, поставив Стефановичу условие, что он должен сделать музыкальный фильм с известной певицей. Режиссер решил сотрудничать с Софией Ротару.

«Я рассказал, что в первых эпизодах прекрасно снялась Кристина Орбакайте и мне бы хотелось сохранить этот материал. Но Соня ответила: «Мне не нужны разговоры, что я „подсидела“ Пугачеву. И уж тем более дочка Аллы не должна играть мою героиню в детстве. Это будет скандал. А мне скандалы не нужны. Это должен быть совершенно другой фильм», — вспоминал режиссер.

Что говорили Пугачева и Ротару друг о друге

Алла Пугачева и София Ротару впервые появились на сцене вместе только в 2009 году. Они исполнили песню «Нас не догонят» группы «Тату». Прокомментировали свои отношения они единственный раз во время фестиваля в Крыму в 2011 году. Певицы со сцены сообщили, что никогда не конфликтовали.

«Все, что писали о нас с Соней, будто мы друг друга терпеть не можем, — вранье! На самом деле мы всегда были в прекрасных отношениях», — заявила Пугачева.

«И будем. Где же еще встречаться и проводить фестивали, как не в Ялте?» — добавила Ротару.

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