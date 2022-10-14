Названы самые известные скандалы с участием Пугачевой Карьера Пугачевой сопровождалась конфликтами с Земфирой, Ротару, Аллегровой и Клавой Кокой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Многолетняя карьера народной артистки Аллы Пугачевой сопровождалась скандалами и конфликтами с другими представителями советской эстрады и российского шоу-бизнеса. Самыми громкими из них стали вражда певицы с Софией Ротару, конфликт с Ириной Аллегровой из-за песен Игоря Николаева, отказ молодой Клаве Коке в проекте «Фактор А», взаимная неприязнь с Земфирой и конфликты с певицами Ольгой Зарубиной из-за песни «Айсберг» и Машей Распутиной, сообщает «ФедералПресс».

Конфликт Пугачевой и Земфиры начался с приходом к молодой артистке популярности — Примадонна не увидела в ней таланта, а в 2008 году усомнилась в ее востребованности у широкой аудитории. Земфира тогда ответила, что для нее «певицы Пугачевой не существует». Судя по последним событиям, певицы прекратили конфликт, взаимно восхитившись друг другом в соцсетях.

Считается, что Примадонна долгое время враждовала с Софией Ротару, так как начали они свои карьеры примерно в одно и то же время, но последнюю заметили раньше и дали ей звание народной артистки СССР в 1973 году, тогда как Пугачева получила его лишь в 1975-м. Звезды пытались помириться в 1970-х, но ничего не вышло, а в 2012 году Пугачева лично вычеркнула Ротару из списка участников «Рождественских встреч», уточнило издание.

Клава Кока в начале 2010-х годов участвовала в проекте «Фактор А», где членом жюри была Алла Пугачева. Она раскритиковала начинающую певицу и даже сказала, что ей вообще не стоит петь. Как потом говорила сама Клава Кока, это ее закалило, хоть и принесло боль.

Противостояние Пугачевой и Ирины Аллегровой развернулось вокруг песен продюсера Игоря Николаева, все песни которого в свое время становились хитами. Как пишет издание, Примадонна «забрала» у Аллегровой песню «Озеро надежды» для «Рождественских встреч». Это не единственный случай, когда певица поступала подобным образом — песню «Айсберг» она «забрала» у Ольги Зарубиной, которая исполняла эту песню до Пугачевой.

Известно, что Маша Распутина оказалась в немилости Пугачевой из-за того, что отказалась прийти на «Рождественские встречи». Примадонна такой наглости не прощала, отметило издание.

Покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине Земфира сообщила о встрече с певицей Аллой Пугачевой на концерте в Тель-Авиве. Она опубликовала совместную фотографию с Пугачевой, указав, что та посетила ее концерт в рамках европейского тура в поддержку альбома Borderline.