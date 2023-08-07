«Ротару сама себя наказала»: что говорят о певице в день ее рождения 7 августа Ротару исполнилось 76 лет

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певица София Ротару на съемке новогодней программы на телеканале «Россия 1»

7 августа Софии Ротару исполнилось 76 лет. Её песни были обязательным атрибутом застолий, её обожали первые лица государства и обычный народ. Но в последние годы отношение к ней сильно изменилось.

Как сейчас оценивают народную артистку СССР, обладательницу десятков престижных наград и премий на территории постсоветского пространства коллеги, критики и эксперты — в материале NEWS.ru.

«Действительно конкурировали с Пугачевой»

Музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru назвал Ротару «столпом и глыбой» советской эстрады. Он напомнил, что Алла Пугачева и София Ротару были двумя самыми популярными певицами в СССР. Они негласно конкурировали между собой за право считаться «певицей номер один».

«Они действительно между собой конкурировали: у кого лучше песни и авторы, кто „главнее“ — кого больше любит публика и партийный бомонд», — вспоминает Ковалев. Себя он называет «в значительной мере больше поклонником Ротару, нежели Пугачевой.

Внимание со стороны партийного бомонда — чиновников высокого уровня — в СССР тоже было немаловажным, напоминает музыкант. Сильные мира сего могли как продвинуть артиста, так и, наоборот, создать препятствия его карьере.

Выступала перед космонавтами

Ковалев отметил, что взлет Ротару начался с «Червоной руты». Это песня украинского поэта и композитора Владимира Ивасюка, которая впервые прозвучала на советском телевидении в 1971 году в рамках «Песни года».

В том же году при филармонии в городе Черновцы муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко (1942–2002) создал ансамбль с одноименным названием. Одно из первых масштабных выступлений ансамбля «Червона рута» состоялось в Звездном городке перед космонавтами.

По мнению Андрея Ковалева, оценивая успехи и карьеру Ротару в СССР, нужно не забывать о ключевой роли ее мужа, который был очень талантливым организатором и администратором.

«У Ротару был очень талантливый муж Анатолий Евдокименко. Композитор, директор. Он организовал и, как бы сказали сейчас, „продвигал“ „Червону руту“ и свою жену. Безусловная его заслуга в том, что Ротару стала такой звездой», — считает Ковалев.

«В Беловежской пуще лидеры государств делили Ротару»

Музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью NEWS.ru призвал не сбрасывать со счетов природный талант Ротару. Поскольку «наудачу стать популярным в Советском Союзе было крайне сложно». При этом критик не исключает везение артистки.

«Повезло, что вот эта песня — „Червона рута“ — сразу же проникла в сердца слушателей и зрителей. Для исполнителя крайне важно иметь такую песню-визитную карточку на старте», — подчеркивает Бабичев.

Он отмечает, что при наличии в репертуаре такой песни «дальше продолжать карьеру намного проще». Поскольку становятся открыты все двери, лучшие поэты и композиторы «несут свои лучшие творения, чтобы ты их спела». Так и появлялись хиты Софии Ротару в Советском Союзе, говорит эксперт.

Бабичев напомнил о шутке времен распада СССР: в Беловежской пуще Ельцин, Шушкевич и Кравчук «решали, как делить Ротару».

«Может быть, это хохма. А может быть, нет дыма без огня. Но такие разговоры ходили на полном серьезе. Что первые лица будто бы спорили о том, кому теперь после распада СССР будет принадлежать наше как бы общее музыкальное достояние — Ротару», — говорит эксперт.

Он напомнил, что «к десятым годам нового века Пугачева и Ротару как бы замирились». И даже вместе были музами музыкального фестиваля в Крыму. Две певицы, которые всю жизнь конкурировали друг с другом, «как будто объединили свои усилия, для того, чтобы создать одно большое красивое мероприятие». Критик, по его словам, лично присутствовал на мероприятии. Одной из локаций фестиваля была Villa Sofia — принадлежащая Софии Ротару гостиница в Ялте.

«Если честно, то лично мне не очень поверилось в доброе к другу отношение Ротару и Пугачевой. Все равно читались натянутость и соперничество», — оценивает Бабичев.

«Ротару сожгла декорации Киркорова»

Экс-директор группы «Тату» и Филиппа Киркорова Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru назвал Софию Ротару «ведьмой».

Он вспомнил историю о том, как на его глазах Ротару «взглядом» сожгла декорацию на «Мосфильме». По словам Леонида Дзюника, это произошло в начале нулевых на съемках новогоднего огонька. После записи номера Киркорова должна была выступать Ротару. Но Киркоров задержал съемку почти на час, что «очень не понравилось Софии Михайловне».

«Я стою, смотрю на сцену, на которой поет Филипп. И вдруг вспыхивает декорация с елочными украшениями. Киркоров испуганно произносит: „София Михайловна, не ругайтесь, я уже ухожу“. Оборачиваюсь — за моей спиной стоит Ротару. Она возмущенно смотрит на Киркорова, и догорает декорация», — рассказал экс-директор Киркорова.

Дзюник также напомнил, как после присоединения Крыма к России в 2014-м году «Владимир Владимирович лично предложил Ротару российское гражданство». Но она отказалась — и прекратила приезжать в Крым, подчеркивает эксперт.

«Она сама себя наказала»

«Некоторые люди теперь называют ее дурой, напоминают, что ей давали возможности, она всё имела здесь — в России. Я не могу сказать, что она предатель. Предатель — это вот Вайкуле. София — ну, женщина в возрасте, спишем на возраст», — говорит продюсер.

Он отметил, что «Ротару сама себя наказала». По его мнению, такие артисты как Ротару, Пугачева «питаются энергией от зрителя». Им нужно, чтобы их любили, аплодировали, восхищались — тогда у них появляется жизненная энергия. Ротару могла бы переехать из Киева в Крым, продолжать выступать в России — ее бы по-прежнему любили, уверен Дзюник. Но она «сделала свой выбор, хотя и не кричит о нем на каждом углу».

Продюсер и певец Андрей Ковалев отметил, что Софию Ротару нельзя «взять и вычеркнуть из истории советской эстрады, потому что она — теплое воспоминание нашей юности». Так же, как не вычеркнуть других украинских исполнителей. Их и не вычеркивают. Этим Россия и россияне, подчеркивает Ковалев, «и отличаются от соседнего государства».

«Попробуйте в Киеве спеть „Рюмка водки на столе“ Лепса. Вас в лучшем случае всего лишь изобьют. И точно запишут во „враги украинского народа“. А у нас в караоке поют и Меладзе, и песни „ВИА Гра“. Да и Ротару тоже поют — мое поколение на праздничных застольях», — признался артист.

А вот сама Ротару, прогнозирует Ковалев, вряд ли приедет в Россию в ближайшие годы. Поскольку украинцев «зомбировали ненавистью к России их политики». И потребуется очень много времени — десятилетия — «чтобы убрать эту ненависть». Ковалев считает, что вряд ли уже когда-нибудь сумеет сходить на концерт Софии Ротару.

Резник «поморщился», а Соседов отметил, что «ее время прошло»

Об имениннице отказался говорить Илья Резник, начинавший сотрудничать с Ротару в 70-е, а позже работавший с Пугачевой. По словам жены поэта Ирины, услышав, о ком пойдет речь в интервью, тот «поморщился — он и слышать о ней не хочет». Ранее супруга Резника обвиняла Ротару в финансировании ВСУ.

Музыкальный критик Сергей Соседов также отметил, что ему «совершенно не интересно говорить ни о Ротару, ни о Пугачевой».

Однако Ротару, по его мнению, «искренне любила своих зрителей» — в отличие от Пугачевой, считавшей своих зрителей и поклонников «за холопов и рабов, на которых можно наплевать». Но в любом случае об обеих певицах «давно уже всё сказано», и «их время ушло», резюмировал Соседов.

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