Ротару и Зеленский бросили жилье в Крыму: фото пустующих домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди подтвердила NEWS.ru, что квартира жены президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии в ближайшее время будет выставлена на аукцион.

Она не исключила вероятность того, что следующим будет национализирован и продан особняк Софии Ротару на набережной Ялты, в котором до 2014 года была расположена частная гостиница певицы.

Как рассказали NEWS.ru жители Ялты, в последний раз они видели Владимира Зеленского в Крыму в 2013 году, когда он еще не был лидером страны. София Ротару также несколько лет не появлялась в Ялте. Сейчас ее отель «Вилла София» закрыт, здание выглядит обветшалым и заброшенным.

Фото пустующих домов Зеленского и Ротару — в галерее NEWS.ru.