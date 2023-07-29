Квартира Зеленского и отель Ротару в Крыму сменят хозяев: что там сейчас Журналисты NEWS.ru побывали в Крыму и узнали, что ждет квартиру Зеленского и дом Ротару в Ялте

Фото: Макс Ветров/РИА Новости/Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского / Дом певицы Софии Ротару в Ялте

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии в ближайшее время будет выставлена на аукцион. Информацию об этом NEWS.ru подтвердила член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она не исключила вероятность того, что следующим будет национализирован и продан особняк Софии Ротару на набережной Ялты, в котором до 2014 года была расположена частная гостиница певицы. Журналисты NEWS.ru побывали на полуострове и узнали, кто сейчас владеет объектами и что с ними будет дальше.

Чем знаменита Ливадия, где находится квартира Зеленских

ЖК «Император», в котором находится теперь уже бывшая квартира жены президента Украины Владимира Зеленского, расположена буквально в 200 метрах от Ливадийского дворца. Место историческое — бывшая южная резиденция российских императоров. В 1894 году в Малом дворце Ливадии скончался Александр III. А Николай II в местной Крестовоздвиженской церкви принес присягу на верность российскому престолу.

С 1925 года в бывшем царском дворце действовал санаторий. А в 1945-м здесь проходила историческая Ялтинская конференция лидеров трех государств — СССР (И. Сталин), США (Ф. Рузвельт), Великобритании (У. Черчиль).

«Провести экспертизу и снести»

Как рассказал NEWS.ru редактор газеты «Ялта» историк Крыма Сергея Сардыко, ЖК «Император» был возведен рядом с Ливадийским дворцом в 2011 году в обход закона. Согласно генеральному плану «Большой Ялты» от 1993 года и «границам исторических ареалов» от 1995 года (действующие так называемые «земельные нормативные акты». — NEWS.ru), здесь возможна только малоэтажная застройка. Но никак не элитный жилой дом, который туристы иногда путают с самим Ливадийским дворцом.

«Жители Ялты долго боролись против этой застройки. Но ни выступления ялтинцев в местных СМИ, ни наши обращения в органы власти тогда не спасли нас от „Императора“. Он был достроен», — рассказал NEWS.ru Сардыко.

В итоге, по словам историка, пострадал Ливадийский дворец — «трещины пошли по стенам в покоях императрицы». И хотя сейчас во дворце сделан ремонт, процесс разрушения стен «произошел, и это крайне обидно».

Сардыко объяснил, что Ялта является «оползневой территорией». Возводившие Ливадийский дворец архитекторы тщательно выбирали наиболее безопасное место.

«А вот китчевое новоукраинское сооружение — ЖК „Император“ — нарушает природный ландшафт. И что будет дальше с Ливадийским дворцом из-за навязанного ему этого горе-соседа, одному Богу известно», — отмечает Сардыко. Он призвал власти Ялты инициировать экспертизу состояния Ливадийского дворца, а ЖК «Император» — снести.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского

Чем ЖК «Император» напоминает замок Пугачевой в Грязи

ЖК «Император» резко контрастирует с расположенными здесь же малоэтажными домами местных. Аналогичную картину журналисты NEWS.ru наблюдали в подмосковной деревне Грязь: на фоне величественного замка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Аллы Пугачевой — более чем скромные постройки жителей Одинцовского района.

Житель одного из соседних с «Императором» домов Виктор рассказал NEWS.ru, что последний раз видел здесь Владимира Зеленского в 2013-м. По его словам, Зеленский прибыл в сопровождении охраны «на двух тонированных машинах». Тогда он еще не был президентом Украины, а руководил кинокомпанией, телеканалом и снимался как артист.

После присоединения Крыма к России Виктор «не наблюдал в Ялте ни Зеленского, ни его жену Елену». Мужчина выразил сомнение в том, что «будет много желающих купить бывшую квартиру Зеленского».

«У простых людей таких сумм не водится. А те, у кого такие деньги есть, захотят ли вообще связываться с именем и недвижимостью Зеленского? Маловероятно», — считает он.

Сосед предположил, что раньше квартиру Зеленского «мог бы приобрести какой-нибудь его богатый поклонник». Однако теперь, полагает Виктор, «вряд ли у Зеленского с его нынешней репутацией остались еще фанаты».

Как Зеленский пытался прикинуться бедным

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с NEWS.ru напомнила, что решение о национализации квартиры жены Владимира Зеленского (квадратные метры в ЖК «Император» оформлены на Елену Зеленскую) было принято 24 мая 2023 года Госсоветом (парламентом) Республики Крым. Все 57 присутствовавших в зале депутатов проголосовали за национализацию.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своей речи на заседании отметил, что потеря недвижимости в Крыму не ударит по карману нынешнего президента Украины.

«Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч украинцев — при этом наколядовал себе в карман порядка $4 млрд», — подчеркнул политик, призвав «вымести с территории нашего полуострова эту нечисть».

По сведениям Ольги Ковитиди, квартиру в ЖК «Император» Владимир Зеленский указывал в своей декларации о доходах и имуществе за 2020 год. Стоимость 130-метровой квартиры с парковочным местом на цокольном этаже, бассейном и баром на крыше составляла по бумагам «всего 1,3 млн гривен (3,5 млн рублей)». Притом, что на сайтах недвижимости цены на квартиры меньшей площади в этом ЖК составляют от 12 до 20 миллионов рублей, говорит Ольга Ковитиди.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

«Зеленский на бумаге снизил даже приблизительную стоимость квартиры более чем в четыре раза. Для чего — неясно. Как бы то ни было, попытка прикинуться скромнее и беднее, чем он есть, никак не повлияла на решение о национализации объекта», — подчеркнула сенатор.

Она подтвердила, что в ближайшее время квартира жены украинского президента будет продана на аукционе. Часть вырученных денег будет направлена на нужды военнослужащих в зоне СВО, остальное — на поддержку детей-сирот в Крыму.

На вопрос о том, может ли следующим объектом национализации стать принадлежащая Софии Ротару гостиница на набережной в Ялте, сенатор ответила положительно. «Вероятно, да — это следующий этап».

Вилла Ротару заброшена

София Ротару жила и работала в Ялте около 10 лет — с середины 70-х. Она переехала сюда из Черновцов вместе с семьей — мужем Анатолием Евдокименко (1942–2002) и сыном Русланом в 1976-м по приглашению директора местной филармонии.

Здание филармонии — историческое, называется «купальни Роффе». Оно было построено во дворце ялтинской гостиницы «Франция» в 1897 году по заказу купца А. И. Роффе и использовалось как купальни — внутри располагались ванны с подогретой морской водой. В начале ХХ века сюда приезжали на отдых Иван Бунин, Федор Шаляпин, Антон Чехов и многие другие известные личности того времени.

После революции 1917 года гостиница вместе с купальнями отошла в собственность СССР. Позже, во время Великой Отечественной войны гостиница была разрушена. Здание купальни уцелело.

В нулевые София Ротару выкупила здание, отреставрировала и открыла отель, который назвала в свою честь — «Вилла София». Это самый центр города. Сейчас дом за забором выглядит неухоженным и заброшенным. По словам сотрудников расположенного рядом ресторана, здание давно пустует: «Очень давно там никого не видели».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дом певицы Софии Ротару в Ялте

Историк Крыма Сергей Сардыко напомнил, что «Ротару из Ялты никто не выгонял». Она сама перестала сюда приезжать после присоединения Крыма к России, а свое отношение к СВО высказала всего один раз год назад накануне своего 75-летия, призвав поклонников помогать семьям погибших в зоне СВО украинских военных.

По сообщениям СМИ, виллу Ротару переписала на сына. Он якобы пытался продать особняк за 2,5 миллиарда рублей. Однако желающих вложить такую сумму в недвижимость в Ялте не нашлось.

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