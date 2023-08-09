Латвийская певица Лайма Вайкуле перестала общаться со многими российскими коллегами после начала СВО, об этом исполнительница рассказала в видео на своем YouTube-канале «Лайма Рандеву Юрмала». По ее словам, пути многих артистов разошлись из-за разных взглядов на ситуацию на Украине. Вайкуле также сообщила, что поддержала украинцев, проведя музыкальный фестиваль «Рандеву», куда пригласила большое количество украинских артистов и тех, кто с ними солидарен.

Я с российскими коллегами не разговаривала. Эта сегодняшняя ситуация, ее надо понимать... Если русские отказываются от русского языка, я понимаю, как им тяжело. Обычно спрашивают: с кем вы дружите? А когда мы будем дружить? Один — туда, один — туда. В принципе, такие дружеские отношения очень редко когда получаются,пояснила исполнительница.

Вайкуле также заявила, что была бы счастлива, если бы сегодня объявили, что военные действия окончены.

Сегодня происходит большая трагедия, поэтому мне было важно провести этот фестиваль с участием большого количества украинских исполнителей. Я так им сочувствую. Я не не могу к этому никак привыкнуть, согласиться с этим невозможно, — добавила певица.

Ранее сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко отказался принимать участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате артистку не позвали на мероприятие. Музыкант не впервые показал свое негативное отношение к певице: в 2022 году он назвал слезы исполнительницы в соцсетях фальшивыми.
Фестиваль проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Вайкуле пригласила к себе украинских артистов, а также некоторых российских звезд, которые были признаны иноагентами в РФ. Заработанные на мероприятии деньги она собиралась направить на помощь Вооруженным силам Украины.