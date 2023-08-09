Вайкуле объяснила, почему не общается с коллегами из РФ после начала СВО Лайма Вайкуле перестала общаться с российскими коллегами из-за политических разногласий

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле перестала общаться со многими российскими коллегами после начала СВО, об этом исполнительница рассказала в видео на своем YouTube-канале «Лайма Рандеву Юрмала». По ее словам, пути многих артистов разошлись из-за разных взглядов на ситуацию на Украине. Вайкуле также сообщила, что поддержала украинцев, проведя музыкальный фестиваль «Рандеву», куда пригласила большое количество украинских артистов и тех, кто с ними солидарен.

Я с российскими коллегами не разговаривала. Эта сегодняшняя ситуация, ее надо понимать... Если русские отказываются от русского языка, я понимаю, как им тяжело. Обычно спрашивают: с кем вы дружите? А когда мы будем дружить? Один — туда, один — туда. В принципе, такие дружеские отношения очень редко когда получаются, — пояснила исполнительница.

Вайкуле также заявила, что была бы счастлива, если бы сегодня объявили, что военные действия окончены.

Сегодня происходит большая трагедия, поэтому мне было важно провести этот фестиваль с участием большого количества украинских исполнителей. Я так им сочувствую. Я не не могу к этому никак привыкнуть, согласиться с этим невозможно, — добавила певица.

Ранее сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко отказался принимать участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате артистку не позвали на мероприятие. Музыкант не впервые показал свое негативное отношение к певице: в 2022 году он назвал слезы исполнительницы в соцсетях фальшивыми.

Фестиваль проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Вайкуле пригласила к себе украинских артистов, а также некоторых российских звезд, которые были признаны иноагентами в РФ. Заработанные на мероприятии деньги она собиралась направить на помощь Вооруженным силам Украины.