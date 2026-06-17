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17 июня 2026 в 19:05

Стало известно, как изменилось отношение россиян к качеству жилья

Аналитик Дмитрук: россияне стали тщательнее выбирать квартиры в новостройках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россияне стали гораздо тщательнее подходить к выбору квартир в новостройках для покупки, заявил NEWS.ru коммерческий директор направления «Новостройки» на сервисе «Авито Недвижимость» Владислав Дмитрук в рамках форума «Движение», который проходит в Сочи с 16 по 19 июня. По его словам, покупатели теперь гораздо более въедливы и сравнивают множество критериев перед тем, как принять окончательное решение.

Покупатели стали более внимательны при выборе жилья. Они превратились в таких профессиональных аналитиков, сравнивают множество критериев, и, прежде чем совершить звонок, они выбирают порядка 10 жилых комплексов, смотрят 20 квартир — это средний причем показатель. Более того, после того как они позвонили девелоперу, они возвращаются к поиску примерно в 80% случаев, а в 40% случаев они возвращаются к поиску у того же самого девелопера, — рассказал Дмитрук.

Эксперт подчеркнул, что рынок недвижимости сейчас — это рынок покупателя, который стал очень въедливым. На вопрос, что важнее — цена или качество, он ответил, что в 64% случаев решающим фактором является стоимость. Отделка, напротив, почти не влияет на выбор, поскольку квартир с ремонтом на рынке мало — они быстро раскупаются.

Также [важна] социальная инфраструктура, и инфраструктура в целом, транспортная доступность — это одни из основных критериев. Но если отвечать на вопрос прямо — да, это (решающий фактор. — NEWS.ru) прежде всего стоимость, — признался он.

Дмитрук добавил, что для покупателя важна прозрачность продукта. Въедливость, по его мнению, связана с негативным опытом у россиян, когда красивые презентации девелоперов в итоге расходились с реальностью. Он также объяснил, что скрывается за словом «въедливость» и на что в первую очередь смотрит покупатель.

Это инфраструктура. Пространство во дворе, удобство входных групп, лифты. И планировки квартир прежде всего, — заключил Дмитрук.

Ранее сооснователь и совладелец группы «Родина» Антон Винер отмечал, что приобретение квартиры без чистовой отделки может обернуться для покупателя непредвиденными расходами в размере почти трети от стоимости самого объекта. По его словам, все больше новых собственников сталкиваются с ситуацией, когда въехать в купленное жилье сразу не получается, а ремонт приходится откладывать на долгие месяцы из-за нехватки средств.

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