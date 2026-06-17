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17 июня 2026 в 18:59

В России впервые начнут тестировать БПЛА на территории аэропорта

Аэропорт Пулково первым запустит тестирование беспилотников

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
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Аэропорт Пулково первым в России начнет тестирование беспилотных летательных аппаратов на территории своей гавани, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом. Совфед поддержал соответствующий документ.

Совет Федерации поддержал ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций». Документ снимает ключевые правовые ограничения и позволяет аэропорту Пулково приступить к внедрению беспилотной наземной техники на перроне, — уточнили в компании.

В компании уточнили, что на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, а также роботы для патрулирования территории и уборки взлетно-посадочных полос. Ожидается, что это позволит повысить производительность труда как минимум на 25% и обеспечит годовую экономию операционных расходов, превышающую 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково появится возможность посадки на рейсы по биометрии. Опция станет доступна путешественникам на десятках направлений.

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