Что за скандал устроил певец Андрей Данилко на фестивале Вайкуле в Юрмале

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Данилко

Telegram-канал «Неопра, блин!» сообщил, что украинский певец Андрей Данилко отказался принимать участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате артистку не позвали на мероприятие. В чем причина произошедшего скандала?

Какой ультиматум поставил Андрей Данилко организаторам

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил, что не поедет на фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале в случае присутствия там украинской коллеги Светланы Лободы. Музыкант не впервые показал свое негативное отношение к певице: в 2022 году он назвал слезы исполнительницы в соцсетях фальшивыми.

Фестиваль проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Вайкуле пригласила к себе украинских артистов, а также некоторых российских звезд, которые были признаны иноагентами в РФ. Сообщалось, что заработанные на мероприятии деньги пойдут в помощь Вооруженным силам Украины.

В результате Сердючка выступила на «Рандеву», а Лободу не пригласили. Данилко исполнил песню с Евровидения, выкрикивая со сцены «Раша, гудбай». На мероприятии присутствовали Вера Брежнева, Макс Барских, Alekseev, Алла Пугачева и признанные Минюстом РФ иноагенты Мария Максакова, Андрей Макаревич и Максим Галкин. Гостями также стали бойцы ВСУ, передает «Абзац».

Во время фестиваля Галкин исполнил с Вайкуле композицию «Листья желтые» на латышском языке. По информации Telegram-канала «Неопра, блин!», Вайкуле хотела, чтобы Пугачева тоже спела на Laima Rendezvous в Юрмале, но та отказалась.

Кому из участников фестиваля Вайкуле могут запретить посещать Россию

Первый зампредседателя думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что российские участники фестиваля латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле «Рандеву» могут не вернуться на родину. По мнению парламентария, они стали невостребованными не только в РФ, но и за границей.

«Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском», — высказалась Драпеко.

Парламентарий отметила, что сама Вайкуле раньше с удовольствием выступала в России, «зарабатывала деньги и принимала аплодисменты», однако потом изменила позицию в сторону западной повестки.

«Она с удовольствием выступала в России, зарабатывала деньги и принимала аплодисменты. Это категория людей, у которых где кормят, там и родина. Это и денежный вопрос, и ориентирование на успех на Западе. Фронт прошел по культуре в том числе — все разделились на наших и чужих», — уверена политик.

Почему на фестивале было мало звезд

Фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле был организован в Юрмале как альтернатива некогда известной «Новой волне». Именно это и стало причиной конфликта латвийской исполнительницы и создателя российского конкурса композитора Игоря Крутого. Информацию подтвердил Андрей Данилко, передает Starhit.

«Мы были на самом первом фестивале. Почти каждый год бываем. Один год мы пропустили из-за гастролей. В первый год вообще было очень сложно, многие артисты боялись приезжать, потому что была проблема, как я понимаю, с „Новой волной“, какие-то внутренние противоречия», — рассказал певец.

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