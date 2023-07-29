Некоторые звезды боялись выступать на фестивале Вайкуле Данилко: некоторые звезды боялись выступать на фестивале Вайкуле из-за Крутого

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле

Многие звезды боялись выступать на фестивале латышской певицы Лаймы Вайкуле из-за конкуренции с «Новой волной» российского композитора Игоря Крутого, рассказал украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки. По его словам, конфликт исполнительницы хита «Я вышла на Пикадилли» с Крутым имел место в 2015 году, когда появилось шоу Laima Rendezvous Jūrmala, пишет StarHit.

Мы были на самом первом фестивале. Почти каждый год бываем. Один год мы пропустили из-за гастролей. В первый год вообще было очень сложно, многие артисты боялись приезжать, потому что была проблема, как я понимаю, с «Новой волной», какие-то внутренние противоречия, — рассказал Данилко.

По словам самой Вайкуле, ее решение организовать собственный фестиваль восемь лет назад действительно привело к конфликту с Игорем Крутым. Певица призналась, что композитор не одобрял ее идею о проведении шоу схожего формата в одни и те же даты с «Новой волной».

Игорь был ревнив поначалу. Ему казалось, что это какое-то предательство. Я ему сказала, что я патриот своей страны, не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по «Новой волне», — сказала Вайкуле.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты отказываются выступать на юрмальском шоу Вайкуле из-за того, что фестиваль певицы носит «политический характер». По словам Пригожина, Вайкуле приглашала на песенный конкурс многих звезд, выступивших против российской СВО на Украине, но никто из них так и не подтвердил своего участия, в том числе и ее подруга, певица Алла Пугачева.