Выступившим на фестивале Вайкуле «закрыли» дорогу в РФ «Им дорога сюда заказана»: в Госдуме высказались об участниках фестиваля Лаймы Вайкуле

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Участникам музыкального фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле, который прошел в Юрмале, закрыт въезд в Россию, пишет «Абзац» со ссылкой на зампреда комитета по культуре Госдумы Елену Драпеко. По ее словам, их не хотят видеть сами граждане РФ.

Они (артисты — ред.) выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском. Люди категорически не хотят их видеть. И это правильно, — заявила Драпеко.

Фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле был организован в Юрмале как альтернатива некогда известной «Новой волне». Среди участников был Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который специально для данного события подготовил несколько куплетов на латышском языке. Средства, собранные в ходе мероприятия, были направлены на поддержку ВСУ.

Добавим, что Галкин появился на фестивале вместе с Аллой Пугачевой, чье лицо без единой морщины многих удивило. По мнению пластического хирурга Александра Вдовина, певица сделала пластическую операцию. Эксперт отметил, что 74-летняя исполнительница подтянула овал лица и стала выглядеть моложе. Медик назвал внешность артистки замечательной, добавив, что других пластических операций ей больше не понадобится: результат процедур омоложения сохранится на всю жизнь.