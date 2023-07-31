Российская певица Алла Пугачева сделала пластическую операцию, таким мнением поделился пластический хирург Александр Вдовин в беседе с изданием StarHit. По словам эксперта, 74-летняя исполнительница подтянула овал лица и стала выглядеть моложе. Медик назвал внешность артистки замечательной, добавив, что других пластических операций ей больше не понадобится: результат процедур омоложения сохранится на всю жизнь.

Судя по последним снимкам, у Пугачевой сделана так называемая фронтопластика. Очень сильно натянут лоб, разрез идет по линии волос. Думаю, имеют место также аппаратная косметология, рассказал Вдовин.

По словам хирурга, процедуры, которые могла выполнить Пугачева, безопасны для здоровья, однако увлекаться ими не стоит. Прошлые операции певицы, сделанные в России, были не совсем удачными, считает эксперт.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал Пугачеву диктатором, который стремился быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе. Он пояснил, что певица убедила людей и все общество, что она единственная и неповторимая. На самом деле, как женщина-королева, она не приемлет людей, которые могли бы каким-то образом конкурировать с ней за место на пьедестале. Пригожин добавил, что покинувшие Россию артисты могут вернуться при одном условии: отсутствии критики в адрес своего государства.

До этого легендарный диктор СССР Татьяна Судец назвала Пугачеву патриоткой «в заложниках у Галкина» (комик Максим Галкин, муж Пугачевой, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Телеведущая намекнула на вынужденный отъезд Примадонны в Израиль на постоянное место жительства из-за супруга. Судец убеждена, что пародист не сделал ничего полезного для России, «а только миллионы здесь зарабатывал». Свою карьеру, по ее мнению, он выстроил исключительно благодаря Пугачевой. И ей же в итоге испортил жизнь, считает диктор.