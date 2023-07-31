«Сильно натянут лоб»: хирург рассказал о пластических операциях Пугачевой Хирург Вдовин: 74-летняя Алла Пугачева сделала фронтопластику

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российская певица Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева сделала пластическую операцию, таким мнением поделился пластический хирург Александр Вдовин в беседе с изданием StarHit. По словам эксперта, 74-летняя исполнительница подтянула овал лица и стала выглядеть моложе. Медик назвал внешность артистки замечательной, добавив, что других пластических операций ей больше не понадобится: результат процедур омоложения сохранится на всю жизнь.

Судя по последним снимкам, у Пугачевой сделана так называемая фронтопластика. Очень сильно натянут лоб, разрез идет по линии волос. Думаю, имеют место также аппаратная косметология, — рассказал Вдовин.

По словам хирурга, процедуры, которые могла выполнить Пугачева, безопасны для здоровья, однако увлекаться ими не стоит. Прошлые операции певицы, сделанные в России, были не совсем удачными, считает эксперт.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал Пугачеву диктатором, который стремился быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе. Он пояснил, что певица убедила людей и все общество, что она единственная и неповторимая. На самом деле, как женщина-королева, она не приемлет людей, которые могли бы каким-то образом конкурировать с ней за место на пьедестале. Пригожин добавил, что покинувшие Россию артисты могут вернуться при одном условии: отсутствии критики в адрес своего государства.

До этого легендарный диктор СССР Татьяна Судец назвала Пугачеву патриоткой «в заложниках у Галкина» (комик Максим Галкин, муж Пугачевой, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Телеведущая намекнула на вынужденный отъезд Примадонны в Израиль на постоянное место жительства из-за супруга. Судец убеждена, что пародист не сделал ничего полезного для России, «а только миллионы здесь зарабатывал». Свою карьеру, по ее мнению, он выстроил исключительно благодаря Пугачевой. И ей же в итоге испортил жизнь, считает диктор.