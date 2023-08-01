Кому из участников фестиваля Вайкуле «Рандеву» могут запретить посещать РФ

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские участники фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале могут не вернуться на родину. Об этом заявила первый запредседателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко. О каких артистах идет речь?

Кто из российских и украинских звезд посетил фестиваль Вайкуле

Фестиваль «Рандеву» прошел с 26 по 30 июля. Лайма Вайкуле пригласила выступить украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка), признанных Минюстом РФ иноагентами Марию Максакову, Андрея Макаревича, Максима Галкина. Также среди гостей была уехавшая в Израиль Алла Пугачева.

По информации журналистов, во время фестиваля Максим Галкин исполнил с Вайкуле композицию «Листья желтые» на латышском языке. Журналист Алена Жигалова в авторском Telegram-канале отметила, что Вайкуле мечтала, чтобы Алла Пугачева тоже спела на Laima Rendezvous в Юрмале, но этого сделать не удалось.

На мероприятии, пишет издание «Абзац», также присутствовали бойцы ВСУ. Прибыль с продажи билетов организаторы «Рандеву» планируют отправить на помощь украинской армии, сообщают СМИ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Как в России отреагировали на фестиваль Вайкуле

Первый зампредседателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что иноагенты, участвовавшие в «Рандеву», вряд ли смогут вернуться на родину. Парламентарий считает, что они стали невостребованными не только в России, но и за границей.

«Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском», — заявила она.

Драпеко также обратила внимание, что сама Вайкуле в прошлом с удовольствием выступала в России, но затем изменила позицию в сторону западной повестки.

«Она с удовольствием выступала [в России], зарабатывала деньги и принимала аплодисменты. Это категория людей, у которых где кормят, там и родина. Это и денежный вопрос, и ориентирование на успех на Западе. Фронт прошел по культуре в том числе — все разделились на наших и чужих», — считает политик.

Драпеко добавила, что в России уже давно высказали свою позицию относительно покинувших страну музыкантов. По ее словам, россияне не хотят посещать выступления таких артистов.

Почему на фестивале было мало знаменитостей

Фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле был организован в Юрмале как альтернатива некогда известной «Новой волне». Именно это и стало причиной конфликта латвийской певицы и создателя российского конкурса, композитора Игоря Крутого, что подтвердил украинский артист Андрей Данилко, пишет StarHit.

«Мы были на самом первом фестивале. Почти каждый год бываем. Один год мы пропустили из-за гастролей. В первый год вообще было очень сложно, многие артисты боялись приезжать, потому что была проблема, как я понимаю, с „Новой волной“, какие-то внутренние противоречия», — рассказал Данилко.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты отказываются выступать на юрмальском шоу из-за того, что фестиваль певицы носит «политический характер». По словам Пригожина, Вайкуле приглашала на песенный конкурс многих звезд, выступивших против российской СВО на Украине.

Читайте также:

Выступившим на фестивале Вайкуле «закрыли» дорогу в РФ

Некоторые звезды боялись выступать на фестивале Вайкуле

В Совфеде заявили о возможной национализации отеля Ротару в Крыму