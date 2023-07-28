В Совфеде заявили о возможной национализации отеля Ротару в Крыму Сенатор Ковитиди допустила, что отель Софии Ротару в Ялте будет национализирован

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дом певицы Софии Ротару в Ялте

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подтвердила NEWS.ru, что принадлежащий певице Софии Ротару отель в Ялте «Вилла София» может быть национализирован. По ее словам, также могут национализировать расположенную в том же городе квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского.

Ковитиди заявила, что в ближайшее время квартира жены Зеленского, расположенная в ЖК «Император», будет продана на аукционе. По ее словам, часть полученных средств будет направлена на нужды военнослужащих в зоне СВО, остальное — на поддержку детей-сирот в Крыму.

На вопрос о том, может ли следующим объектом национализации стать принадлежащая Софии Ротару гостиница на набережной в Ялте, сенатор ответила положительно.

Вероятно, да — это следующий этап, — сказала Ковитиди.

Ранее сообщалось, что Ротару перестала общаться с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле из-за ее «длинного языка». Как заявил промоутер и бывший директор Ротару Сергей Лавров, певица сознательно ушла со сцены, так как за карьеру смогла обеспечить себе безбедное существование.

Ротару после начала специальной военной операции практически все время проводит на даче в Киеве, отказывается от выступлений и изредка рассказывает о жизни в социальных сетях. Продюсер Алина Сагина сообщила, что исполнительница решила избавиться практически от всей российской недвижимости, продала одну квартиру в Крыму и планирует поступить так же со второй.