Лайма Вайкуле поддержала снос советских памятников в Латвии

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Латвийская артистка Лайма Вайкуле поддержала снос советских памятников в Латвии. Об этом она рассказала в интервью ведущему YouTube-канала «И грянул Грэм» Павлу Каныгину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам певицы, убрать монументы следовало в 1990-е годы, когда вся страна хотела уйти от советского прошлого.

У нас есть памятники, ну снесли какой-то. Потом поставят в парке. Сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались. Просто проблема в том, на мой взгляд, что все это не произошло в 90-е. Когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого. Вот тогда это все надо было сделать, — сказала Вайкуле.

Ранее Вайкуле заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут никакой ценности. По словам артистки, она не понимает, зачем они нужны и людей, желающих преклонить голову перед ними. Певица также обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка.

Позже Члены общественного движения «Зов народа» обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма.