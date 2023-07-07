Пригожин объяснил, почему российские артисты не поедут на фестиваль Вайкуле Пригожин объяснил, что российские артисты не приедут на фестиваль Вайкуле из-за ее заявлений

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Лайма Вайкуле

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал главную причину, по которой российские артисты отказываются участвовать в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица захотела заменить отмененный властями песенный конкурс «Новая волна» мероприятием под названием «Рандеву». Однако хедлайнеры не спешат ехать в Латвию, потому что «фестиваль Лаймы носит политический характер», сообщил Пригожин Woman.ru.

Лайма Вайкуле пригласила на песенный конкурс «Рандеву» в Юрмалу свою подругу певицу Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иноагентов), Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов), Семена Слепакова (внесен Минюстом в список иноагентов) и других артистов, выступивших против спецоперации на Украине. Однако никто из них не подтвердил своего участия.

Индустрия оказалась фальшивой и лживой. Поэтому сейчас мало кто хочет ехать на другой фестиваль и танцевать на костях «Новой волны», — считает Иосиф Пригожин.

По мнению Пригожина, многие музыканты не хотят портить отношения с российской публикой и принимать участие в фестивале Лаймы Вайкуле, сделавшей немало антироссийских заявлений. Продюсер убежден, что латвийские власти, «убрав „Новую волну“ и лишив артистов возможности выступать, поступили недружественно».

То, что пытается предложить фестиваль Лаймы, носит уже политический характер, а артисты должны объединяться и объединять людей, — сказал Иосиф Пригожин.

Единственным, кто согласился выступить в Юрмале, стал украинский певец Андрей Данилко, его Вайкуле пригласила, записав видео в своих соцсетях.

Ранее Лайма Вайкуле поддержала снос советских памятников в Латвии. По словам певицы, убрать монументы следовало еще в 1990-е годы, когда «вся страна хотела уйти от советского прошлого». Вайкуле заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут никакой ценности. Певица также обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка.