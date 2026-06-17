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17 июня 2026 в 19:15

Фигуранта дела о «банном» убийстве Трабера этапировали в Москву

Петербургского бизнесмена Трабера доставили в СК в Москве

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Петербургского предпринимателя Илью Трабера доставили в Москву в СК России, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, бизнесмен якобы стал фигурантом расследования уголовного дела об убийстве депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом.

Петров был застрелен вечером 24 октября 2020 года в поселке Великое. По версии следствия, неизвестный выстрелил в бизнесмена из снайперской винтовки. От полученного ранения Петров скончался на месте. Выстрел раздался в тот момент, когда депутат выходил из бани, чтобы окунуться в холодную воду.

Ранее стало известно, что задержание Трабера прошло в Санкт-Петербурге. Силовики провели масштабные обыски в загородном доме бизнесмена, расположенном на территории Ленинградской области. Затем сотрудники Центрального аппарата ФСБ России нагрянули в знаменитый офис предпринимателя на Старорусской улице.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Трабер в последние годы якобы избавлялся от активов. В публикации говорилось, что в период с 2024 по 2026 год он мог продать свои доли в восьми компаниях с годовой выручкой в 10 млрд рублей.

Москва
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