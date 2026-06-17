Путин посетил Казанский кремль и пообщался с прихожанами

Президент России Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН посетил Казанский кремль и отправился на экскурсию по столице Татарстана, передает корреспондент NEWS.ru. Вместе с главой республики Рустамом Миннихановым он побывал в православном храме. Там он помолился, поцеловал икону и поставил свечку.

После этого Путин отправился в мечеть, где сделал общий снимок с прихожанкой по ее просьбе. Далее российскому лидеру продемонстрировали Казанский кремль. На площади он пообщался с туристами, которые горячо поприветствовали Путина. Российский лидер пожар руку одному из участников встречи.

Добрый день, привет! Откуда приехали? О, я тоже из Москвы! — сказал Путин семье туристов.

Ранее Путин назвал юбилейный саммит Россия — АСЕАН важной вехой в развитии стратегического партнерства между Москвой и ассоциацией. В рамках мероприятия запланировано пленарное заседание, а также подведение итогов в общении с прессой.

Также глава Татарстана назвал саммит важнейшим внешнеполитическим событием 2026 года для региона. По его словам, местные власти осознают высокий статус мероприятия и возложенную на них государственную задачу по представлению лица страны.