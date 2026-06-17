Фанаты сборной Англии вывесили флаг «Стармер — педофил» на ЧМ-2026 ФИФА пригрозила баном английским болельщикам за политические флаги на ЧМ-2026

Болельщики сборной Англии вывесили в Орландо флаг с надписью «Кир Стармер — педофил» во время чемпионата мира по футболу 2026, передает Politics UK. ФИФА уже напомнила фанатам о запрете политической символики на матчах турнира и пригрозила нарушителям санкциями.

Футбольная ассоциация Англии получила информацию об инциденте. Международная федерация футбола предупредила, что за подобные действия болельщикам грозит бан на посещение матчей и возможные штрафы.

Помимо флагов, фанаты выкрикивали оскорбления в адрес премьера Великобритании. Это стало реакцией на недавние решения Стармера: ограничение доступа к соцсетям для лиц младше 16 лет и его слова о силовом разгоне митинга в Белфасте, который политик назвал «мерами по установлению справедливости».