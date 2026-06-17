Ковальчук сообщил о прибытии белорусских специалистов в Брянскую область

Ковальчук сообщил о прибытии белорусских специалистов в Брянскую область Представители Белоруссии прибыли в ПВР в Брянской области

Белорусские специалисты прибыли в ПВР Брянской области, где размещены пассажиры автобуса, атакованного ВСУ, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. По данным главы региона, в пункте временного размещения находится 36 человек.

Белорусские специалисты уже прибыли в Почеп, где находятся остальные пассажиры автобуса, которые не пострадали, 36 человек. В пункте временного размещения, который был оперативно развернут, для них созданы все условия, работают психологи, — отметил Ковальчук.

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