Гостям саммита показали аппарат УЗИ со встроенным «врачебным консилиумом»

Участники саммита Россия — АСЕАН в Казани показали уникальный аппарат УЗИ «СОНОРУС 700», который производится в Татарстане. Его уникальная особенность — это наличие встроенной системы телемедицины, позволяющей проводить консультации нескольких врачей в режиме онлайн, передает корреспондент NEWS.ru.

Перед вами аппарат УЗИ «СОНОРУС 700». Его уникальность заключается в том, что в нем есть блок телемедицины, который позволяет специалистам, которые проводят непосредственно УЗИ, передавать в онлайн-режиме информацию о пациенте более квалифицированному коллеге в другом регионе. Соответственно, получить диагноз очень точный. Уникальность в том, что здесь используется наше программное отечественное ПО. Это разработка, которая сделана в нашей стране, — рассказал участник саммита.

Также на саммите Россия — АСЕАН в Казани представили новейший российский самоходный опрыскиватель от фирмы «Татагрохимсервис». По словам представителя компании, техника производится в Татарстане из отечественных комплектующих, например, двигатель КАМА-Дизель от группы компаний КамАЗ.