ВСУ атаковали детей из Белоруссии, застройщик «кинул» россиян: что дальше

ВСУ атаковали автобус с детьми, следовавший из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик, дольщики поселка Колтуши Парк в Ленинградской области остались без домов и денег, стало известно, кто покупает квартиры на вторичном рынке в России, — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Украинские военнослужащие с помощью дрона самолетного типа атаковали в Брянской области автобус гомельской детской футбольной команды, заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, погибла женщина, сопровождавшая команду. Госпитализированы семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. <...> Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», — отметил Ковальчук.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Дети получили осколочные ранения, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела.

В атакованном автобусе, помимо подростков, находились группа родителей и тренер, всего — 44 пассажира. Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять незамедлительные меры для оказания помощи пострадавшим.

Украинские военные совершили атаку на автобус с белорусскими детьми преднамеренно, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. По словам дипломата, ВСУ прекрасно понимали, что делают.

«Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно. Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу», — подчеркнул Грызлов.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. Фото: РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Брянской области

МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков уточнил, что Минск требует от Киева исчерпывающих объяснений. Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич в свою очередь заявил о росте фактов экстремизма со стороны ВСУ. Он отметил, что Киев пытается расширить зону украинского конфликта.

Загородный ад: дольщики продолжают платить за недостроенные дома под Петербургом

Десятки семей в Ленобласти остались без загородных домов и денег из-за срыва сроков строительства в поселке Колтуши Парк. Застройщик обещал сдать объекты еще в 2024 году, но за два года так и не выполнил обязательства.

Покупатели продолжают платить ипотеку за дома стоимостью до 12 млн рублей, в которые не могут въехать, поэтому часть из них вынуждена тратить деньги еще и на аренду жилья. Те, кому все-таки удалось получить ключи (не более 10 домов), остались без заборов и придомовой территории, уточнили информаторы.

Инфраструктура поселка также не построена: ни детских площадок, ни дорог здесь так и не появилось. Собственники утверждают, что неоднократно обращались к застройщику, в суды и государственные органы, но помочь им не смогли.

В целом за последнее время более восьми тысяч российских семей, оформивших льготную ипотеку на строительство частных домов, остались без жилья из-за действий недобросовестных подрядчиков. Вместо готовых домов многие получили недострои, кредитные обязательства и многолетние судебные разбирательства.

Общий ущерб от недобросовестных застройщиков ИЖС оценивается в 30 млрд рублей. В общественном реестре значатся 265 компаний, на которые регулярно поступают жалобы, а проблема затронула жителей 55 регионов. Наибольший объем ущерба зафиксирован в Московской области — более 10 млрд рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Названа категория россиян, отдающая предпочтение вторичному жилью

Квартиры на вторичном рынке сейчас покупают те, у кого есть либо свое жилье, либо актив в виде денежной ликвидности, заявил директор бизнес-направления «Вторичная и загородная недвижимость» «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин в рамках форума «Движение», проходящего в Сочи 16–19 июня. При этом он отметил, что поколение зумеров чаще снимает жилье. Баланс, возможно, будет перетекать в сторону аренды, но при стабилизации ключевой ставки ситуация изменится в пользу покупки недвижимости, уточнил специалист.

«Вторичку покупают те, у кого есть деньги. Что касается зумеров, сейчас они пользуются в большей степени арендным жильем. В целом мы точно видим, что у них привычка к шеринговой экономике гораздо лучше, чем у поколения миллениалов», — подчеркнул Еремкин.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР) в свою очередь рассказал, что выписка из ЕГРН поможет избежать проблем при покупке вторичного жилья. По его словам, заказ техплана дома также исключит сложности с будущим жильем.

«Закажите актуальную выписку из ЕГРН: проверьте собственника, площадь, обременения (арест, ипотека), историю переходов прав. Получите справку о зарегистрированных лицах (форма 9) — кто прописан и на каких условиях выпишется. Узнайте о долгах по „коммуналке“. Изучите техплан — нет ли незаконной перепланировки. Проверьте дом: не аварийный ли, не подлежит ли сносу или реновации», — объяснил парламентарий.

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