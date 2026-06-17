Родила и играет в куклы: педофильское дело закрыли из-за внешности ребенка

На юге Казахстана девочка-подросток с задержкой психического развития родила после нескольких эпизодов изнасилования. Над ней успели надругаться не только сверстники, но и взрослые мужчины. Но уголовное дело было закрыто. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Мать-ребенок

В селе Курдай Жамбылской области 14-летняя девочка с особенностями развития на протяжении целого года подвергалась насилию. Недавно она стала матерью. Роды прошли в городе Таразе, и сейчас мама с младенцем уже выписаны домой, сообщает телеканал Almaty TV News.

Ее мать Гульша Туркенбаева сегодня разрывается на две части: она ухаживает за новорожденным внуком и одновременно ведет борьбу за наказание насильников своей дочери. Сама девочка, у которой диагностирована вторая группа инвалидности, до сих пор не понимает, что родила ребенка. Ментально она остается в глубоком детстве: подросток играет в куклы вместе со своими младшими сестрами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семеро подозреваемых

По данным местного департамента полиции, по этому делу проходят семеро человек. Список предполагаемых обидчиков, по неподтвержденным данным, включает не только сверстников, но и охранника, а также сотрудника медицинского учреждения.

Один из самых жутких эпизодов уголовного дела связан с групповым насилием в одном из парков. Следствие считает, что к преступлению в помещении паркового туалета причастны двое подозреваемых. Родственники потерпевшей утверждают, что подозреваемые уже признали свою вину, но на свободе они чувствуют себя спокойно. Против них не использовали каких-либо мер пресечения.

Выглядит на 20

Как утверждают родственники, в прокуратуре Курдайского района им заявили, что уголовное дело было прекращено. Причиной послужило заключение экспертизы, в котором было указано, что внешне четырнадцатилетняя жертва выглядит на 18–20 лет.

Несмотря на заявления о прекращении дела, в полиции и прокуратуре настаивают: уголовное дело не закрыто, расследование продолжается. Ранее стражи порядка сообщали, что ждут рождения ребенка, чтобы получить ответы на ключевые вопросы — установить отцовство.

Сейчас биологические образцы младенца и всех подозреваемых направлены в Шымкент. Именно выводы молекулярно-генетической ДНК-экспертизы должны стать ключевым доказательством.

Гульша Туркенбаева требует самого жестокого наказания не только для биологического отца младенца, но и для всех, кто причастен к издевательствам над ее ребенком. В ведомстве обещают, что все необходимые исследования будут проведены, а законное решение примут исключительно после заключения генетиков.

Читайте также:

Зарубил тунеядца-алкоголика: пенсионер убил пьющего сына топором

Выбросил в пакете: диабетик-садист убил беременную жену и сам впал в кому

Запинал и изнасиловал: 12-летний мальчик убил подругу, новые подробности

Изнасиловал в кустах у супермаркета: в Туле поймали рецидивиста

«Белый вагон» в подмосковной электричке: как суд наказал юных скинхедов

Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу