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23 июля 2026 в 10:33

Врач назвал идеальный возраст для рождения первого ребенка

Врач Шмаков: первого ребенка лучше родить до 35 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лучшее время для рождения первого ребенка — до 35 лет, рассказал KP.RU доктор медицинских наук, профессор РАН, директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) им. академика В. И. Краснопольского Роман Шмаков. Он отметил, что сейчас люди дольше остаются молодыми и здоровыми.

Раньше оптимальным считался возраст до 30, сейчас критерии изменились. Современная молодежь, как правило, ведет более здоровый образ жизни: спорт, правильное питание, минимум вредных привычек. Поэтому до 35 лет — это вполне нормальный и комфортный возраст, — рассказал Шмаков.

Врач подчеркнул, что после 35–45 лет возрастает риск генетической патологии плода. Он посоветовал планировать беременность заранее и пройти обследование перед зачатием ребенка вне зависимости от возраста.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что средний возраст появления первенца у российских женщин приближается к 30 годам, тогда как в Европе этот порог достигает 34 лет. Эксперт пояснил, что подобные сроки диктуются социальными реалиями: женщины откладывают материнство, чтобы сперва получить специальность, закрепиться в карьере или развить собственный бизнес.

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