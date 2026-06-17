Путин поручил Мурашко срочно помочь пострадавшим от атаки ВСУ под Брянском

Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять незамедлительные меры для оказания помощи пострадавшим в результате атаки ВСУ в Брянской области, сообщили в пресс-службе Кремля в мессенджере МАКС. Там также назвали случившееся террористическим актом.

Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненным в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда, — заявили в Кремле.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака Вооруженных сил Украины на автобус с детьми в Брянской области является военным преступлением против мирного населения. Дипломат не исключил, что перед нанесением удара транспорт мог целенаправленно отслеживаться ВСУ.

МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.