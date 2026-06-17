Автобус с детьми под Брянском мог стать намеренной целью ВСУ Мирошник: ВСУ могли намеренно отслеживать автобус с детьми под Брянском

Атака Вооруженных сил Украины на автобус с детьми в Брянской области является военным преступлением против мирного населения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат не исключил, что перед нанесением удара автобус мог целенаправленно отслеживаться ВСУ, передает ТАСС.

По его оценке, данный инцидент вписывается в более широкий план Киева, направленный на оказание давления на руководство Белоруссии. Он также подчеркнул, что атака совершена при попустительстве стран Запада, которые, по его мнению, являются соучастниками этого преступления Киева. Мирошник указал, что системное игнорирование западными государствами террористических актов со стороны Украины только придает Киеву азарт и провоцирует совершение новых подобных преступлений.

МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.