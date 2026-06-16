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16 июня 2026 в 16:32

Десятки семей в Ленобласти остались без домов из-за застройщика

Дольщики поселка «Колтуши Парк» в Ленобласти остались без домов и денег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Десятки семей в Ленобласти остались без загородных домов и денег из-за срыва сроков строительства в поселке «Колтуши Парк», сообщает Baza в канале на платформе МАКС. Застройщик обещал сдать объекты еще в 2024 году, но за два года так и не выполнил обязательства.

Покупатели продолжают платить ипотеку за дома стоимостью до 12 млн рублей, в которые не могут въехать, поэтому часть из них вынуждена тратить деньги еще и на аренду жилья. Те, кому все-таки удалось получить ключи (не более 10 домов), остались без заборов и придомовой территории.

Инфраструктура поселка также не построена: ни детских площадок, ни дорог в Колтушах так и не появилось. Собственники утверждают, что неоднократно обращались к застройщику, в суды и государственные органы, но помочь им не смогли.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы имеют право на полную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги на федеральном уровне. Для остальных льготных категорий действуют программы частичной компенсации или субсидий.

До этого член того же комитета Александр Якубовский пояснил, что для пересмотра сроков капитального ремонта необходимо провести техническое обследование дома. По его словам, именно технические документы имеют ключевое значение, после чего вопрос может быть вынесен на общее собрание собственников жилья.

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