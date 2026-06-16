Россиянам объяснили, кто скупает вторичный рынок

Квартиры на вторичном рынке сейчас покупают те, у кого есть либо свое жилье, либо те, у кого есть актив в виде денежной ликвидности, заявил NEWS.ru директор бизнес-направления «Вторичная и загородная недвижимость» «Авито недвижимости» Сергей Еремкин в рамках форума «Движение», проходящего в Сочи 16–19 июня. При этом, он отметил, что поколение зумеров чаще снимает жилье. Еремкин добавил, что баланс возможно будет перетекать в сторону аренды, но при стабилизации ключевой ставки, ситуация изменится в пользу покупки недвижимости.

Вторичку покупают те, у кого есть деньги. Что касается зумеров, сейчас они пользуются в большей степени арендным жильем. В целом мы точно видим, что у них привычка к шеринговой экономике гораздо лучше, чем у поколения мелиниалов, — сказал он.

Ранее основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверять продавца. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от самой сделки.

Также сенатор Айрат Гибатдинов сообщил, что мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.