Россиянам объяснили, кто скупает вторичный рынок

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16 июня 2026 в 19:10

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«Авито недвижимость»: вторичное жилье покупают россияне с активами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Квартиры на вторичном рынке сейчас покупают те, у кого есть либо свое жилье, либо те, у кого есть актив в виде денежной ликвидности, заявил NEWS.ru директор бизнес-направления «Вторичная и загородная недвижимость» «Авито недвижимости» Сергей Еремкин в рамках форума «Движение», проходящего в Сочи 16–19 июня. При этом, он отметил, что поколение зумеров чаще снимает жилье. Еремкин добавил, что баланс возможно будет перетекать в сторону аренды, но при стабилизации ключевой ставки, ситуация изменится в пользу покупки недвижимости.

Вторичку покупают те, у кого есть деньги. Что касается зумеров, сейчас они пользуются в большей степени арендным жильем. В целом мы точно видим, что у них привычка к шеринговой экономике гораздо лучше, чем у поколения мелиниалов, — сказал он.

Ранее основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверять продавца. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от самой сделки.

Также сенатор Айрат Гибатдинов сообщил, что мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.

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