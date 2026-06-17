Месть жене — сжечь четверых детей: пироман-убийца задержан под Красноярском

Под Красноярском мужчина едва не убил четверых своих детей. Он поджег дом, в котором спали сыновья и дочери. Выяснилось, что за спиной у фигуранта дела уже есть одно убийство. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Поджег дом с детьми

В ночь с 1 на 2 мая в поселке Новая Сокса Красноярского края мужчина вместе с супругой находился в гостях у родственников, где распивал спиртное. Когда жена после ссоры отказалась возвращаться домой, он ушел один.

Раздосадованный супруг поджег собственный дом, в котором спали четверо малолетних детей, и скрылся. Дети были 2015, 2018, 2019 и 2020 года рождения. Свой поступок обвиняемый объяснил тем, что хотел проучить обидевшую его супругу, передает объединенная пресс-служба судов региона.

«В период времени с одного часа до трех часов разлил на наружную стену дома легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее с помощью зажигалки, в результате чего дом был охвачен огнем и уничтожен, потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере 350 000 рублей», — рассказали в суде.

Сосед проходил мимо

Детей удалось спасти соседу, который случайно проходил мимо. Он вывел детей из горящего дома.

«Произошло возгорание дома, в котором спали дети, но свой умысел до конца он не довел по не зависящим от него обстоятельствам, так как мимо проходящий Л. заметил пожар и вывел малолетних детей из дома», — рассказали в пресс-службе судов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С особой жестокостью

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. При этом мужчине инкриминируют вариацию статьи «с особой жестокостью». Отец помещен в СИЗО на два месяца.

«Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что Е., находясь на свободе, может угрожать потерпевшим, уничтожить доказательства, воспрепятствовав тем самым производству по уголовному делу, может скрыться от следствия или суда. Постановлением суда Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — доложили в суде.

Лечился после убийства

Ранее подозреваемый уже привлекался за убийство, но был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

«Мужчина привлекался за убийство в 2005 году, но был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение», — рассказали в надзорном ведомстве.

В СКР добавили, что семья на учете у органов профилактики не стояла. Отцу будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Пока что едва не пострадавших детей поставили на внутришкольный учет. Aif.ru пишет со ссылкой на следствие, что ранее мужчина никак не угрожал жене или детям поджогом.

Читайте также:

Зарубил тунеядца-алкоголика: пенсионер убил пьющего сына топором

Выбросил в пакете: диабетик-садист убил беременную жену и сам впал в кому

Запинал и изнасиловал: 12-летний мальчик убил подругу, новые подробности

Изнасиловал в кустах у супермаркета: в Туле поймали рецидивиста

«Белый вагон» в подмосковной электричке: как суд наказал юных скинхедов

Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу